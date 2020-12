Axalta, la classifica dei colori più scelti nel 2020 per le auto

Tra le curiosità del parco auto ci sono inevitabilmente anche i colori più diffusi nelle vetture in circolazione. Quale è quello preferito dagli utenti? Come ogni anno, a rispondere al quesito ci pensa Axalta con la pubblicazione di un rapporto sulla popolarità dei colori scelti nel settore automobilistico globale.

Ogni anno, il Global Automotive Color Popularity Report di Axalta attinge ai dati di ogni paese in cui vengono prodotte automobili di consumo fornendo dati di produzione dettagliati, cosi da consentire alle case automobilistiche l’osservazione delle tendenze in tutto il mondo. Il bianco rimane il colore prescelto a livello globale, tanto che su 100 auto vendute 38 sono bianche. È questo il risultato dello studio condotto su dieci mercati differenti, quali Nord America, Sud America, Europa, la Russia, Africa, Giappone, Cina, sud Corea, India e una parte dell’Asia.

Le tendenze di acquisto dei consumatori riflesse nel report guidano il nostro sviluppo di colori innovativi per il futuro, ha dichiarato Nancy Lockhart, global product manager of color di Axalta. Siamo lieti di condividere questi dati con i nostri clienti e riunire la nostra tecnologia a colori leader del settore, la profonda esperienza di mercato e i dati di tendenza per lavorare con i nostri clienti per dare vita a colori dinamici.

Dal lontano 1953 Axalta è leader mondiale nel settore dei rivestimenti, fornendo ai clienti soluzioni di rivestimenti innovative, colorate e sostenibili. Tuttavia, pubblica ogni anno una dettagliata ricerca in cui rivela quali sono stati i colori maggiormente scelti tra le vendite globali di auto.

Il futuro panorama del colore automobilistico continua inevitabilmente a cambiare con l’evolversi delle preferenze dei veicoli e dei consumatori. L’indagine relativa al 2020 vede risultati piuttosto in linea con gli scorsi anni, in cui il colore bianco si aggiudica per il decimo anno di fila il primo posto. Secondo quanto riportato, le auto bianche vendute sono il 38%, contro il 19% delle nere e 15% grigie. Seguono argento, blu e rosso. Non a caso, le tonalità neutre come il bianco, il nero, l’argento e il grigio rappresentano l’81% di tutti i veicoli attualmente in circolazione a livello globale.

Micra Psycolourgy

Inoltre, analizzando gli stessi dati sono emerse alcune particolarità con un’evidente preferenza per l’Europa, come unica area al mondo, in cui la leadership del bianco non è incontrastata: difatti quest’ultimo è al primo posto grazie ad un 25% di preferenze, ma a pari merito con il grigio. Per quanto riguarda gli altri Paesi, il bianco è primo ma con un margine decisamente più ampio: si nota un 30% del Nord America e 48% in una parte dell’Asia.

Risulta piuttosto singolare, invece, la domanda di auto di colore argento che è in continua diminuzione, mentre le auto nere rimangono popolari particolarmente nel segmento del lusso.