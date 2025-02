BAW 1: la microcar elettrica a quattro posti

TC8 ha introdotto in Italia il nuovo quadriciclo elettrico BAW 1, realizzato in Cina da Beijing Auto Works e omologato come quadriciclo L7. Progettato per essere guidato a partire dai 16 anni, questo veicolo si distingue per la configurazione a quattro posti e per il prezzo di partenza di 13.900 euro, rappresentando una proposta accessibile ed ecologica per la mobilità urbana. BAW è parte del gruppo cinese WPG, gigante industriale che occupa la posizione 172 nella celebre lista Fortune 500. Fattura 77 miliardi di dollari e ha oltre 100 mila dipendenti. BAW ha una forte esperienza industriale: nata nel 1952 si è specializzata nella produzione di veicoli 4X4 e militari per poi spostarsi su prodotti di uso comune.

Design

BAW 1 si caratterizza per le sue dimensioni compatte, con una lunghezza di 3,16 metri e una larghezza di circa 1,5 metri, che consentono di ottimizzare lo spazio interno senza sacrificare un design esterno semplice. L’abitacolo è studiato per garantire il massimo comfort, offrendo ampio spazio per i sedili anteriori e sedili posteriori dotati di agganci Isofix per i seggiolini dei bambini, che possono essere abbattuti per aumentare la capacità del bagagliaio. La plancia moderna integra due display da 10,2 pollici, che coniugano le funzioni di guida e di intrattenimento in un’unica interfaccia intuitiva.

Il cuore pulsante è il motore elettrico, capace di erogare una potenza nominale di 13 kW e un picco di 20 kW, che permette al veicolo di raggiungere una velocità massima limitata a 90 km/h. La propulsione è affidata a una batteria al litio ferro fosfato da 13,7 kWh, in grado di garantire un’autonomia dichiarata di 170 km. Per chi desidera prestazioni superiori, sono disponibili optional come una batteria più capiente da 17,2 kWh, in grado di estendere l’autonomia fino a 220 km, oltre a cerchi in lega e all’aria condizionata, quest’ultima inclusa nel prezzo di lancio.

L’esperienza di guida

La guida di BAW 1 si distingue per un’accelerazione progressiva, particolarmente evidente nella modalità Sport. Lo sterzo, sebbene non particolarmente reattivo, offre la precisione necessaria per una guida sicura, mentre il feedback del freno, seppur suscettibile di miglioramenti, viene integrato dai sistemi ABS ed EBD, che incrementano significativamente i livelli di sicurezza.

Prezzi

TC8 ha in programma un’espansione capillare sul territorio italiano, con l’apertura di circa 70 punti vendita e l’obiettivo di commercializzare intorno a 1.000 unità all’anno. Le configurazioni proposte includono la versione a due posti, il modello a due posti van e quella a quattro posti, con prezzi di listino a partire da 13.900 euro per le versioni a due posti e 15.900 euro per quella a quattro posti.

Con il lancio di BAW 1, il panorama della mobilità urbana in Italia si arricchisce di un’opzione innovativa e versatile, capace di coniugare praticità, tecnologia e sostenibilità in un’unica soluzione di trasporto. La proposta di TC8 rappresenta un ulteriore passo verso un futuro più green e funzionale, rispondendo alle esigenze di una clientela giovane e attenta all’ambiente.