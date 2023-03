La Bicycle Association del Regno Unito ha deciso di mettere in contatto ciclisti e commercianti con un servizio del tutto innovativo che permetterà di raccogliere e riciclare le batterie esauste delle bici elettriche.

Come sappiamo, sono sempre di più i cittadini che utilizzano mezzi di micromobilità come le bici elettriche per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2. La crescente diffusione di questi mezzi richiede, però, l’affiancamento di importanti progetti per il riciclo delle batterie, come quello che sta per essere avviato nel Regno Unito.

Con milioni di vendite di biciclette elettriche, questa è un’iniziativa entusiasmante che aiuterà i rivenditori a conservare in sicurezza le batterie difettose e scadute. Con il supporto dei produttori di biciclette elettriche, speriamo di fornire una rete nazionale di centinaia di punti di raccolta convenienti per i clienti, ha commentato Stephen Holt, capo del commercio al dettaglio della BA.

Per l’avvio del servizio e per una più efficiente gestione della logistica non manca l’aiuto della European Recycling Platform UK. Non si esclude, infatti, che nei prossimi anni i mezzi a due ruote circolanti su strada diventeranno sempre di più. Ma qual è l’obiettivo della Bicycle Association? Sicuramente quello evitare che le batterie usate delle biciclette elettriche possano danneggiare l’ambiente e finire in discarica.

Con il numero crescente di e-bike in uso, è stata evidenziata la necessità per il settore di gestire in modo sicuro e responsabile le batterie a fine vita. Non vediamo l’ora di lavorare con l’Associazione e utilizzare la nostra esperienza nell’ingegneria di soluzioni di economia circolare per sviluppare un servizio specifico per il settore, ha aggiunto John Redmayne, capo di ERP UK.

Nello specifico, ad occuparsi della raccolta saranno i negozi di biciclette che si trasformeranno in veri e propri punti di consegna per le vecchie batterie. Il lavoro congiunto tra l’European Recycling Platform e la Bycicle Association porterà alla diffusione dell’iniziativa in tutto il Regno Unito nel corso del 2023.