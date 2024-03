Bigster sotto copertura: il nuovo SUV di Dacia avvistato sulle strade della Romania

Il futuro Dacia Bigster è stato filmato, da alcuni passanti, durante delle fasi di test in Romania, mostrando due esemplari del SUV sotto una copertura camouflage che ne celasse l'aspetto definitivo.

Questo avvistamento anticipa il debutto ufficiale del fratello maggiore del SUV Duster (qui la nostra prova), previsto entro la fine di quest'anno.

Il video che mostra due Dacia Bigster in movimento è stato girato nella zona di Băile Balvanyos, in Covasna, Romania.

Presentata inizialmente come concept nel gennaio 2021, la Bigster ha funzionato anche come anteprima del design della nuova generazione di Duster. La versione finale sarà principalmente un'edizione allungata del nuovo Duster, ma con alcune differenze significative.

La lunghezza della nuova Dacia Bigster sarà di circa 4,6 metri, rispetto ai 4,34 metri del nuovo Duster. Questo maggiore spazio si tradurrà in un interno più ampio, con la possibilità di ospitare fino a 7 passeggeri.

Dacia Bigster farà il suo debutto alla fine di quest'anno. Come il suo predecessore, il nuovo Bigster farà ampio uso di materiali sostenibili e riciclati, rinunciando agli elementi cromati per un look più massiccio e votato all'avventura.

Dacia

Il Bigster, inoltre, utilizzerà la piattaforma CMF-B nata dall'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Per quanto riguarda i motori, è probabile che il Bigster adotti motorizzazioni ibride, sia mild-hybrid che full-hybrid.

Si prevede, inoltre, che debutterà anche un nuovo sistema ibrido più potente, sostituendo l'attuale propulsore da 140 CV presente sul Duster. Questa nuova motorizzazione, un'evoluzione del propulsore attuale da 1,6 litri ibrido, dovrebbe essere adottata anche dalla futura generazione della Renault Clio.

Il video (che potete visionare su ProMotor) che mostra i primi test su strada per i Bigster, fornisce un'anticipazione interessante di ciò che possiamo aspettarci dal nuovo SUV, in attesa del suo debutto ufficiale su mercato.

Per quanto riguarda i prezzi, le prime stime sostengono che il prezzo di listino del Bigster partirà da 22.000€, con le versioni top di gamma che si preved che potrebbero arrivare, o persino superare, il tetto dei 30.000€.