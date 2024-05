BMW cambia ancora la nomenclatura dei suoi modelli, ecco cosa succederà

Nel mondo dell'automotive, i cambiamenti nei nomi dei modelli sono una costante, specialmente tra i produttori tedeschi, noti per aggiustare spesso le loro idee di denominazione. BMW, il colosso di Monaco, ha recentemente annunciato un aggiornamento significativo che semplifica la propria nomenclatura, eliminando la lettera "i" dalla fine dei nomi dei suoi veicoli a combustione interna. Questa mossa, invece di complicare, mira a rendere più chiaro il posizionamento dei suoi prodotti nel mercato.

Storicamente, la lettera "i" è stata un simbolo distintivo delle vetture BMW dotate di iniezione di carburante, iniziando con la BMW E21 320i del 1975. Ora, secondo quanto riportato da BMW Blog, questa caratteristica verrà riservata esclusivamente ai veicoli elettrici del marchio. Questa decisione è in linea con l'evoluzione del brand e il suo impegno verso l'elettrificazione.

Il Senior Vice President di BMW, Bernd Kober, ha condiviso che la decisione di riservare "i" ai veicoli elettrici sottolinea l'intenzione della compagnia di usare questa lettera come un distintivo chiaro dell'elettrificazione. La'"i", quindi, non sta più solo per l'iniezione ma indica le innovative tecnologie elettriche che rappresentano il futuro della mobilità secondo BMW.

Tra le prime vittime di questo cambiamento di nome ci sono il prossimo BMW X3 M50, che prenderà il posto dell'attuale M40i, insieme a modelli popolari come la BMW 1-Series e la 2-Series Gran Coupé. Inoltre, si prevede che la prestigiosa BMW 7-Series perderà la sua "i" durante un aggiornamento a metà ciclo previsto per il 2026. Questo segna la fine di un'era per i modelli a combustione interna del marchio, che si allineano così alla nuova strategia aziendale.

La decisione di BMW riflette una strategia più ampia nell'industria automobilistica, dove l'elettrificazione sta diventando sempre più una priorità. L'iniziativa di BMW di distinguere chiaramente tra i suoi veicoli elettrici e quelli a combustione interna attraverso la nomenclatura sottolinea l'importanza che l'azienda attribuisce al progresso tecnologico e alla sostenibilità.