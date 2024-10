BMW costruirà questa esclusiva M8 in soli 50 esemplari

BMW produrrà 50 esemplari della Skytop, una speciale Serie 8 con tetto tipo "targa" ispirata alle classiche 507 e Z8. L'annuncio arriva dopo l'entusiastica accoglienza ricevuta dal concept presentato al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este a maggio 2024.

La Skytop rappresenta l'ultimo progetto di carrozzeria speciale di BMW, che negli ultimi anni ha realizzato altri modelli in tiratura limitata come la "Batmobile" 3.0 CSL. Con questa nuova creazione, il marchio tedesco punta a soddisfare una nicchia di appassionati disposti a spendere cifre considerevoli per vetture esclusive dal design ricercato.

Nonostante si basi sulla piattaforma della M8 Cabrio Competition, la Skytop presenta un design esterno completamente rinnovato che richiama le linee classiche ed eleganti delle BMW del passato. Il frontale riprende l'iconico "muso di squalo", mentre la carrozzeria si caratterizza per forme più pulite e lineari rispetto ai modelli di serie attuali.

Verranno prodotte solo 50 unità e, sorpresa, sono già state tutte prenotate.

Dal punto di vista tecnico, la Skytop mantiene la meccanica della M8 Cabrio Competition, con il V8 biturbo da 4,4 litri da 625 CV, trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti. Le prestazioni dichiarate sono identiche, con uno scatto 0-100 km/h in 3,3 secondi.

La principale novità è rappresentata dal tetto, che abbandona la soluzione elettrica in tela a favore di due pannelli rigidi rimovibili manualmente. Questi elementi, rivestiti in pelle sintetica, possono essere riposti in un apposito vano nel bagagliaio quando non utilizzati.

Interni familiari per un'auto esclusiva

Se esternamente la Skytop si distingue nettamente dalla M8 di serie, gli interni riprendono invece quasi integralmente quelli del modello standard. BMW parla di "materiali esclusivi e artigianato tradizionale", ma l'abitacolo risulta immediatamente familiare ai conoscitori del marchio.

Il prezzo della Skytop non è stato ufficializzato, ma le indiscrezioni parlano di una cifra intorno ai 500.000 euro, ben al di sopra dei 199.900 euro richiesti per una M8 Cabrio Competition. Nonostante il costo elevato, tutti i 50 esemplari previsti risultano già prenotati, a dimostrazione dell'interesse suscitato dal progetto.

Adrian van Hooydonk, responsabile del design del BMW Group, ha commentato: "È un sogno che si avvera vedere i vertici di Monaco di Baviera dare il via libera a questa serie limitata". La Skytop conferma così la volontà di BMW di esplorare nuove nicchie di mercato, combinando tecnologia moderna e design ispirato alla tradizione per creare oggetti unici e desiderabili.