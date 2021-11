BMW i4: le consegne delle prime unità partono con 3 mesi d’anticipo

Presentata lo scorso mese di marzo nella sua veste definitiva, la nuova BMW i4 è pronta a fare il suo debutto sulle strade. Le consegne della nuova elettrica, infatti, sono già iniziate. BMW ha anticipato i tempi rispetto a quanto previsto in precedenza iniziando a consegnare le prime unità di BMW i4 con tre mesi d’anticipo rispetto alle stime iniziali. Le prime consegne riguardano la clientela tedesca. Anche in Italia, però, la nuova i4 arriverà prima del previsto.

La nuova berlina elettrica di casa BMW è destinata a diventare un importante punto di riferimento della gamma del costruttore bavarese che ha tutta l’intenzione di accelerare i tempi relativi al debutto internazionale del suo modello. La i4, dopo l’Europa, arriverà in Nord America nel corso del primo trimestre del 2022.

La nuova BMW i4 si prepara a fare il suo debutto sul mercato italiano con due diverse varianti. I clienti potranno optare per la versione eDrive40 a trazione posteriore. Tale variante sarà in grado di garantire una potenza massima di 250 kW (340 CV) ed un’autonomia di circa 590 chilometri. Per la clientela più esigente ci sarà anche la versione M50 a trazione integrale.

Questa seconda variante della BMW i4 può contare su 400 kW di potenza (544 CV) e su di un’autonomia fino a 510 chilometri. Il listino prezzi per il mercato italiano della nuova elettrica bavarese comprende diversi allestimenti (Essence, Balance, Signature) e tante opzioni di personalizzazione. La gamma parte da 60.900 euro ed arriva fino ad oltre 94 mila euro, in base all’allestimento ed alla motorizzazione scelta. Gli ordini sono già aperti.