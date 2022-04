BMW si prepara a lanciare la nuova Serie 7 in varie versioni a seconda dei diversi continenti. In Europa BMW proporrà la serie 7 solo nella versione 100% elettrica – si chiamerà i7 – e in una versione Mild Hybrid con motore a gasolio, mentre in Cina e negli Stati Uniti, oltre che in una serie di altri paesi, sarà proposta anche in due versioni con motore a benzina di tipo Mild Hybrid, mentre nel 2023 è attesa la versione con motorizzazione Plug-in Hybrid.

BMW Serie 7

La nuova BMW Serie 7 è impreziosita da elementi di design nuovi, che segnano un forte cambiamento rispetto al passato: non è il caso del doppio rene frontale, ovviamente, che resta saldamente al suo posto in un formato decisamente ‘maxi’, ulteriormente arricchito da un sistema di retroilluminazione chiamato ‘Iconic Glow’. Ai lati della griglia troviamo i nuovi fari anteriori sdoppiati: le luci più alte sono quelle di posizione, mentre quelle più basse si occupano di abbaglianti e anabbaglianti. Come già visto in occasione della prova di BMW i4 nei pressi di Roma di qualche settimana fa, la versione elettrica della Serie 7, la BMW i7, sarà resa più distinguibile grazie a una serie di dettagli di colore blu elettrico sparsi per l’auto.

BMW Serie 7

All’interno dell’abitacolo si vive immersi nel lusso e nella tecnologia: portiere automatiche, plancia con ampi schermi da 12,3 e 14,9 pollici, oltre alla nuova BMW Interaction Bar, una fascia retroilluminata che corre da una portiera all’altra, sensibile al tocco delle dita, e programmabile per svolgere alcune funzioni tramite la funzione MyModes. Nella parte posteriore si trova la chicca assoluta: si chiama BMW Theatre Screen, ed è uno schermo da 31 pollici a risoluzione 8K dedicato a chi viaggia sui sedili posteriori, compatibile con Amazon Fire TV.

BMW Serie 7

BMW i7 sarà proposta in versione xDrive60 con 2 motori elettrici da 544 cavalli complessivi e 745 Nm di coppia: si parla di una batteria netta da 101,7 kWh, in grado di caricarsi a una potenza massima di 195 kW, e sufficiente a percorrere circa 600 km. In seguito, sarà proposta anche una versione più potente, da 660 cavalli e 1000 Nm di coppia.

Nel 2023 sarà la volta di BMW 740d xDrive, spinta da una motorizzazione Mild Hybrid composta da un motore diesel a 6 cilindri e da un motore elettrico per un totale di 286 cavalli e 650 Nm di coppia.

Il debutto europeo della nuova BMW i7 è atteso a novembre, e i prezzi per l’Italia sono ancora sconosciuti.