Bonus auto elettrica, in Sicilia basta appena per 20 nuove macchine

La Regione Sicilia ha annunciato un nuovo programma di incentivi per l'acquisto di auto elettriche e ibride, allocando un budget complessivamente ridotto rispetto alle aspettative. Con soli 94.000 euro disponibili per il 2024, molti hanno espresso preoccupazioni riguardo all'efficacia di questa iniziativa in una regione che conta oltre cinque milioni di abitanti. Questo stanziamento contrasta nettamente con i 344.000 euro precedentemente destinati a questi incentivi, evidenziando un taglio considerevole di risorse.

Il tema degli incentivi è sempre più problematico in Italia, limitati e sempre in ritardo

Il bando in questione potrebbe finanziare solamente l'acquisto di 20 auto elettriche, una cifra che appare insignificante di fronte al numero di potenziali acquirenti in Sicilia. Inoltre, vi è una preoccupazione aggiuntiva riguardante il fatto che gran parte di questi fondi potrebbero essere destinati all'acquisto di veicoli ibridi classificati Euro 6. Sebbene questi siano preferibili rispetto ai vecchi modelli Euro 3 o Euro 4, non rappresentano la soluzione ottimale in termini di riduzione delle emissioni.

Questo programma di incentivi prevede un contributo a fondo perduto di 5.000 euro per l'acquisto di un veicolo nuovo totalmente elettrico, mentre l'acquisto di un veicolo ibrido Euro 6 può beneficiare di un contributo di 2.500 euro. Chi fosse interessato può trovare tutte le informazioni necessarie e i documenti per la presentazione delle domande visitando il sito ufficiale della Regione Sicilia.

La problematica degli incentivi all'acquisto di veicoli a basse emissioni non affligge solamente la Sicilia, ma rappresenta una questione di rilevanza nazionale. Anche a livello italiano, infatti, sono state rilevate difficoltà nell'erogazione di incentivi simili, con annunci e rinvii che hanno portato a un'interruzione del mercato. La mancata realizzazione di questi incentivi, come programmato, alimenta la sfiducia dei cittadini verso la transizione alla mobilità sostenibile, sottolineando l'importanza di una gestione più efficace e di stanziamenti adeguati per questi programmi.