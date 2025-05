Brabus XL 800: il G 63 AMG pronto per The Last of Us

Quando il lusso estremo incontra la potenza senza compromessi, nascono veicoli che sfidano ogni convenzione. È il caso della nuova creazione di Brabus, l'XL 800, una rivisitazione del Mercedes-AMG G 63 che trasforma un già imponente fuoristrada in un autentico mostro meccanico pronto a dominare qualsiasi terreno. Con un'altezza da terra aumentata di ben 47 centimetri e prestazioni da supercar, questo veicolo rappresenta l'apice dell'ingegneria automobilistica tedesca applicata al concetto di ostentazione su quattro ruote. Un gigante che, nonostante le sue dimensioni titaniche, riesce a scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi, dimostrando che anche i colossi possono danzare con l'agilità dei ballerini.

L'elemento più sorprendente dell'XL 800 risiede nella sua architettura meccanica. Brabus ha adottato una soluzione tanto efficace quanto radicale: gli assali a portale. Questo sistema, posizionando gli assali sopra i mozzi ruota, ha permesso di guadagnare ben 229 mm di altezza supplementare, portando la luce totale da terra a uno straordinario valore di 470 mm. Una misura che rende questo veicolo capace di superare ostacoli che fermerebbero qualsiasi altro SUV di lusso in circolazione.

Sotto il cofano, il V8 biturbo da 4.0 litri è stato sottoposto a un programma di potenziamento estremo. Nuove turbine, centralina completamente riprogrammata e un impianto di scarico sportivo con terminali in carbonio hanno trasformato un motore già potente in un propulsore da 800 CV con 1.000 Nm di coppia. Numeri che permettono a questo gigante da oltre 2,5 tonnellate di raggiungere prestazioni impensabili: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e velocità massima autolimitata a 210 km/h.

L'assetto adattivo, realizzato in alluminio con trattamento al titanio, è stato progettato su misura per gestire questa potenza, mentre i massicci cerchi da 22 pollici calzano pneumatici 325/55 (se bucate potete sempre usare un compressore portatile), dimensioni che appartengono più al mondo dei mezzi pesanti che a quello delle automobili convenzionali.

L'estetica dell'XL 800 è altrettanto estrema quanto la sua meccanica. Brabus ha sviluppato un bodykit widebody che allarga visibilmente la carrozzeria, con numerosi componenti in fibra di carbonio che contrastano con la robustezza generale del veicolo. Sul tetto troneggia una barra a LED per illuminare anche le notti più buie, mentre il paraurti anteriore, ridisegnato completamente, integra un potente verricello capace di trainare fino a 4.500 kg.

L'alettone posteriore, altro elemento distintivo, completa un design che non passa inosservato, rendendo l'XL 800 un oggetto di desiderio estremo per collezionisti e appassionati di veicoli fuori dal comune. Se l'obiettivo era creare un'auto che attirasse l'attenzione in qualsiasi contesto, Brabus ha sicuramente centrato il bersaglio.

L'abitacolo dell'XL 800 non si limita a essere funzionale, ma si presenta come un salotto esclusivo su ruote. Gli interni sono rivestiti in pelle "Slate Grey" con una raffinata trapuntatura che si estende fino al bagagliaio, creando un ambiente coerente e avvolgente. I materiali pregiati abbondano, con inserti in Dinamica su montanti e cielo, accompagnati da dettagli in fibra di carbonio disseminati per tutto l'abitacolo.

Tra le peculiarità più sorprendenti troviamo le alette parasole realizzate interamente in carbonio, un dettaglio che evidenzia l'ossessione di Brabus per i materiali leggeri e pregiati. Sulla console a tetto, una serie di strumenti analogici offre ai passeggeri posteriori informazioni su velocità, ora e data, trasformando anche il viaggio come ospiti in un'esperienza coinvolgente.

Questo connubio di potenza estrema, altezza da terra impressionante e lusso senza compromessi ha naturalmente un costo adeguato alle sue caratteristiche: 639.000 euro. Una cifra che posiziona l'XL 800 in una fascia di mercato esclusiva, riservata a chi cerca non solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di status capace di distinguersi in qualsiasi contesto, dai deserti più impervi alle strade delle metropoli più esclusive.