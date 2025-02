Bufera Porsche: il CEO Blume verso l'addio?

Il consiglio di sorveglianza della Porsche ha licenziato il direttore finanziario Lutz Meschke e il responsabile commerciale Detlev von Platen, riaccendendo le critiche sul doppio ruolo di Oliver Blume come CEO sia di Porsche che del gruppo Volkswagen. La decisione ha scatenato speculazioni sui possibili successori e richieste per Blume di scegliere tra i due incarichi.

La situazione riflette le crescenti tensioni all'interno del gruppo automobilistico tedesco. Il quotidiano Handelsblatt ha esplicitamente chiesto a Blume di cedere la guida di una delle due aziende, mentre la Süddeutsche Zeitung parla di "una lotta di potere che infuria da settimane". Le critiche al doppio ruolo di Blume si sono intensificate da quando Porsche è stata quotata in Borsa, con azionisti e analisti che chiedono una leadership più focalizzata.

Il contesto economico non aiuta la posizione di Blume. Porsche ha dovuto tagliare costi per circa 1,5 miliardi di euro lo scorso anno, quasi il triplo di quanto inizialmente previsto, a causa delle spese per il lancio di nuovi prodotti. L'azienda ha anche emesso un profit warning per il 2023, riducendo le previsioni su ricavi e utili annuali.

Parallelamente, il Gruppo Volkswagen sta affrontando la propria crisi, avendo raggiunto un accordo con il sindacato IG Metall per tagliare volumi, capacità e forza lavoro, ma senza essere ancora al riparo da nuovi programmi di risparmio.

Per la posizione di direttore finanziario, i nomi più quotati sono Holger Peters di Skoda e Jürgen Rittersberger di Audi. Per il ruolo di responsabile commerciale, si parla di Martin Sander (Volkswagen), Marco Schubert (Audi) e Alexander Pollich (Porsche Cina).

Tra i potenziali successori di Blume alla guida di Porsche figurano principalmente manager con lunga esperienza nell'azienda: Klaus Zellmer (CEO di Skoda), Gernot Döllner (CEO di Audi) e Stefan Weckbach (responsabile strategie Volkswagen). Viene menzionato anche Peter Bosch, attuale CEO della divisione software Cariad del gruppo Volkswagen.