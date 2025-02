Porsche cerca il record al Nurburgring

La Porsche 911 GT3, dotata di cambio manuale, punta a stabilire un nuovo record di tempo sul giro al Nürburgring tra le vetture con questo tipo di trasmissione. Andreas Preuringer, responsabile della divisione GT di Porsche, ha annunciato in un'intervista a Hagerty le ambizioni del marchio di battere il record attuale di 7:01.3, detenuto dalla Dodge Viper ACR dal settembre 2017.

Il record per le auto con cambio manuale al Nürburgring è considerato di grande prestigio nel mondo dell'automobilismo sportivo. Porsche ha già dimostrato le capacità della 911 GT3 nella configurazione con cambio automatico PDK, completando il giro in meno di 7 minuti. Con migliorie significative al telaio e alla trasmissione introdotte nella versione 2025, la versione con cambio manuale sembra pronta a superare questo limite prestazionale.

I dettagli tecnici della Porsche 911 GT3 del 2025 includono un volano alleggerito di 1,5 kg e la possibilità di optare per cerchi in magnesio che riducono ulteriormente il peso di 9 kg se si sceglie il pacchetto Weissach. Nonostante una riduzione della coppia di 20 Nm a 450 Nm, forse a causa delle normative antinquinamento, il motore sei cilindri boxer mantiene una potenza di 510 CV. Inoltre, sia il cambio PDK a 7 rapporti sia quello manuale a 6 rapporti sono stati ottimizzati con un rapporto di trasmissione finale accorciato dell'8%.

La Porsche 911 GT3 del 2025 promette non solo prestazioni eccezionali con una velocità massima di 313 km/h per i modelli manuali e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, ma anche un miglioramento in termini di efficienza e rispetto delle normative ambientali grazie all'introduzione di nuove teste dei cilindri, due filtri antiparticolato e quattro convertitori catalitici. La stagione 2025 del Nurburgring, che inizia l'8 marzo, sarà il palcoscenico su cui la nuova GT3 potrà dimostrare tutte le sue capacità e, forse, scrivere un nuovo capitolo nella storia del prestigioso circuito tedesco.