Tutti vogliono l'auto colorata di bianco

Il rapporto BASF Coatings sul colore delle auto nel 2024 rivela un cambiamento significativo nelle preferenze dei consumatori globali. Le tonalità vivaci e i colori neutri caldi stanno guadagnando popolarità, mentre diminuisce la domanda di colori tradizionali come il bianco e l'argento.

Questo spostamento nelle scelte cromatiche riflette l'evoluzione dei gusti dei consumatori e le tendenze del design automobilistico. Il rapporto evidenzia come i colori acromatici come il nero e il grigio stiano guadagnando terreno, mentre tonalità come il giallo e il beige diventano sempre più apprezzate. Il verde, in particolare, ha visto un aumento di popolarità in tutte le regioni.

Tendenze regionali

Nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), i colori acromatici sono passati dal 72% nel 2021 a quasi l'80% nel 2024. Il bianco rimane il colore più scelto, seguito dal grigio. Il beige ha quasi raddoppiato la sua quota di mercato, riflettendo una crescente domanda di tonalità neutre e sofisticate.

Mark Gutjahr, responsabile globale del design dei colori automobilistici di BASF, ha commentato: "il beige e i colori neutri evocano un senso di calma e sofisticatezza, riflettendo il desiderio di stabilità in un mondo frenetico".

Nelle Americhe, il grigio si è affermato come uno dei colori più versatili e accattivanti, catturando quasi il 20% della quota di mercato totale. Il nero ha perso 2 punti percentuali rispetto al 2023, mentre il bianco ha subito un calo ancora più significativo di 5 punti percentuali.

Nella regione Asia-Pacifico, i colori acromatici rimangono la scelta principale per l'83% dei consumatori. Il nero ha guadagnato 2 punti percentuali in popolarità, mentre il bianco ha visto un calo di oltre 2 punti. Tra i colori cromatici, il giallo è in ascesa, con tonalità più morbide come il giallo pastello e il greige che guidano la tendenza.

Significato delle tendenze cromatiche

Le nuove preferenze cromatiche riflettono temi più ampi nell'industria automobilistica e nella società in generale. La crescente popolarità di tonalità come il beige e il giallo pastello è legata a concetti di sostenibilità, funzionalità e armonia con la natura, particolarmente rilevanti nel design dei veicoli elettrici.

Chiharu Matsuhara, responsabile del design dei colori automobilistici per l'Asia-Pacifico, ha sottolineato: "i gialli terrosi e pastello catturano i valori di oggi: funzionalità, sostenibilità e coesistenza con la natura".

Il rapporto BASF Coatings offre un'analisi approfondita delle tendenze cromatiche nell'industria automobilistica, esaminando le preferenze sia a livello globale che regionale. I dati sulla distribuzione dei colori sono stati calcolati da BASF Coatings sulla base delle informazioni disponibili riguardanti la produzione automobilistica globale e l'applicazione di vernici alle autovetture.

Questa evoluzione nelle preferenze cromatiche non solo riflette i cambiamenti nei gusti dei consumatori, ma anche le innovazioni tecnologiche nel settore delle vernici automobilistiche. BASF, con la sua divisione Coatings, continua a giocare un ruolo chiave nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l'industria automobilistica, adattandosi alle nuove tendenze e alle esigenze dei consumatori in tutto il mondo.