Software auto: il know how Rivian-Volkswagen fa gola

La joint venture tra Rivian e Volkswagen, specializzata in software e architettura elettrica per veicoli, è in trattativa con altri produttori automobilistici per fornire la propria tecnologia. L'annuncio è stato fatto da Wassym Bensaid, Chief Software Officer di Rivian e co-CEO della joint venture. Secondo quanto riportato dalla Reuters.

La collaborazione, nata a novembre con un investimento di 5,8 miliardi di dollari da parte di Volkswagen, mira a integrare infrastrutture elettriche avanzate e tecnologie software di Rivian nei futuri veicoli elettrici di entrambe le aziende. Questa partnership strategica offre vantaggi reciproci: Rivian può negoziare migliori accordi con i fornitori grazie ai maggiori volumi, mentre Volkswagen e potenzialmente altri costruttori tradizionali possono accedere rapidamente a tecnologie e software che hanno faticato a sviluppare internamente.

Bensaid ha dichiarato: "molti altri produttori automobilistici stanno bussando alla nostra porta". Sebbene non abbia rivelato nomi specifici o dettagli sullo stato delle trattative, ha sottolineato che "c'è una crescente domanda per la loro tecnologia".

L'architettura sviluppata da Rivian si distingue per la necessità di un minor numero di unità di controllo elettronico e di cablaggio, riducendo il peso del veicolo e semplificando la produzione. Questa tecnologia è fondamentale per la creazione di veicoli definiti dal software, capaci di ricevere aggiornamenti via etere come uno smartphone, un'area in cui i produttori tradizionali sono ancora in ritardo.

Bensaid ha specificato che la priorità fino al 2027 sarà il lancio del R2, il SUV più piccolo ed economico di Rivian, e l'integrazione della tecnologia in altri marchi Volkswagen. Tuttavia, ha anche sottolineato l'apertura della joint venture a collaborazioni future con altri produttori interessati a fare un salto tecnologico.

Secondo gli analisti di Canaccord Genuity, questa joint venture potrebbe diventare la piattaforma di riferimento nel mondo occidentale, escludendo Tesla. Inoltre, l'accordo aiuta a alleviare "una parte significativa delle preoccupazioni sul capitale" per Rivian, rafforzando la sua posizione nel competitivo mercato dei veicoli elettrici.