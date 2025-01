Porsche e Audi made in USA? Volkswagen ci pensa

Il Gruppo Volkswagen starebbe valutando di spostare parte della produzione di Porsche e Audi negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalla pubblicazione tedesca Handelsblatt. La mossa sarebbe una risposta alle potenziali nuove tariffe sulle importazioni che potrebbero essere introdotte dalla Casa Bianca.

Le case automobilistiche tedesche stanno considerando di utilizzare il nuovo stabilimento di Scout Motors in South Carolina, attualmente in costruzione, per la produzione di alcuni modelli Audi. In particolare, si ipotizza lo spostamento della produzione di veicoli elettrici della gamma E-Tron. Anche lo stabilimento Volkswagen di Chattanooga, Tennessee, potrebbe essere coinvolto per la produzione di SUV Audi e Porsche.

La decisione sarebbe motivata dal timore di pesanti dazi sulle auto importate, che avrebbero un impatto significativo su veicoli di lusso dal prezzo elevato. Spostare la produzione negli Stati Uniti permetterebbe ai marchi tedeschi di evitare queste potenziali tariffe.

Un portavoce Audi ha rilasciato la seguente dichiarazione ai colleghi di Motor1 USA: "gli Stati Uniti sono fondamentali per il successo globale di Audi e siamo concentrati su una crescita sostenibile e responsabile attraverso la trasformazione".

Se confermata, questa mossa rappresenterebbe un importante cambiamento strategico per i due marchi premium del Gruppo Volkswagen, finora privi di una produzione locale negli Stati Uniti nonostante l'importanza del mercato nordamericano.