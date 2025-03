Cambio gomme in vista? Con eBay paghi meno sia per l’acquisto che per il montaggio

La stagione del cambio gomme è alle porte, e se volete risparmiare senza rinunciare alla qualità, eBay ha la soluzione perfetta. Grazie alle sue offerte di questo periodo, potete acquistare nuovi pneumatici per auto e moto a prezzi vantaggiosi e, allo stesso tempo, ridurre i costi del montaggio. Il tutto con un’esperienza d’acquisto semplice e veloce, che permette di scegliere sia le gomme più adatte alle vostre esigenze sia il punto di montaggio più vicino.

N.B: applicate il coupon "MARZO25" per ottenere il 10% di sconto extra.

Coupon eBay, perché approfittarne?

Con eBay, il risparmio inizia subito: il portale offre una vasta selezione di pneumatici a prezzi competitivi, permettendovi di trovare facilmente il modello perfetto per la vostra auto o moto. Ma il vantaggio non finisce qui: al momento dell’acquisto, potete selezionare un centro di montaggio convenzionato, evitando il fastidio di cercarne uno successivamente. Un servizio pratico che vi consente di completare il cambio gomme in pochi semplici passaggi.

Per rendere l’affare ancora più conveniente, eBay mette a disposizione un codice sconto: inserendo "MARZO25" al momento del pagamento, potete ottenere un ulteriore 10% di sconto sui migliori pneumatici disponibili sulla piattaforma. Tuttavia, è bene tenere presente che lo sconto massimo applicabile è di 50€ per ordine, quindi è l’occasione perfetta per fare un acquisto mirato e intelligente. Affrettatevi però: il coupon è valido solo fino al 31 marzo.

Non aspettate l’ultimo momento per cambiare le gomme del vostro veicolo. Con eBay, non solo potete risparmiare sull’acquisto, ma anche semplificare tutto il processo di montaggio, scegliendo un centro specializzato direttamente al momento dell’ordine. Approfittate dell’offerta e utilizzate il codice citato in precedente prima della scadenza per assicurarvi un cambio gomme conveniente e senza stress.

