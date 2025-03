Ma che fine ha fatto la Tesla Roadster?

L'eterna promessa della Tesla Roadster continua ad aleggiare nell'orizzonte dell'industria automobilistica, trasformandosi in uno dei più longevi "work in progress" della storia recente. Dal novembre 2017, quando Elon Musk presentò con grande clamore questo gioiello elettrico promettendo prestazioni rivoluzionarie, sono trascorsi quasi otto anni - un'eternità nel ciclo vitale di un'automobile. Eppure, nonostante i continui rinvii delle date di produzione e l'assenza di dettagli concreti su prezzi e specifiche definitive, Tesla continua imperterrita a raccogliere prenotazioni, chiedendo depositi considerevoli per un veicolo che resta avvolto nel mistero.

Mentre il mondo attende l'annunciata Tesla economica che potrebbe rivoluzionare il mercato, l'azienda di Musk mantiene attiva una pagina di prenotazioni per la sua Roadster, veicolo che non compare nemmeno nel menu principale del sito. Gli aspiranti acquirenti devono versare un deposito iniziale di 4.000 euro con carta di credito, seguito da un bonifico di altri 39 mila euro entro dieci giorni. Il tutto senza ricevere alcuna garanzia sui tempi di consegna o sul prezzo finale del veicolo.

La pagina dedicata alla Roadster mostra immagini generate al computer di una sportiva rossa con tetto targa rimovibile e promette prestazioni straordinarie: da 0 a 96 km/h in 1,9 secondi, 400 metri in 8,8 secondi, velocità massima superiore a 402 km/h. Nessuna opzione di configurazione è disponibile e il prezzo finale resta un mistero, sebbene anni fa si parlasse di una cifra tra 200.000 e 250.000 euro.

La saga della Roadster è un esempio emblematico della tendenza di Tesla a fare annunci sensazionali seguiti da continui rinvii. Quando fu presentata nel 2017, Musk dichiarò che sarebbe entrata in produzione nel 2020. Da allora, la data è slittata al 2021, poi al 2022, al 2023 e al 2024, seguendo uno schema ormai prevedibile.

Lo scorso autunno, dopo aver ipotizzato un lancio nel 2025, Musk ha ringraziato i titolari dei depositi per la loro pazienza, affermando che l'azienda era vicina a finalizzare il design. Tuttavia, ha avvertito che i modelli di massa avrebbero sempre avuto la priorità nello sviluppo, lasciando intendere ulteriori possibili ritardi.

Tra fantasie e fisica

Nel corso degli anni, le promesse relative alla Roadster si sono fatte sempre più fantasiose. Musk è arrivato a parlare di un'accelerazione da 0 a 96 km/h in meno di un secondo e di un pacchetto opzionale "SpaceX" dotato di dieci propulsori a razzo che migliorerebbero accelerazione, velocità massima, frenata e tenuta in curva. In un recente tweet ha persino suggerito che questi razzi potrebbero permettere alla vettura di volare brevemente.

Queste affermazioni sempre più audaci sollevano dubbi sulla fattibilità tecnica del progetto e sulla serietà delle promesse fatte agli acquirenti che hanno versato depositi sostanziosi. La domanda che molti si pongono è se, quando e se la Roadster vedrà finalmente la luce, manterrà le specifiche annunciate ormai otto anni fa o se il prodotto finale sarà sostanzialmente diverso.

Con i continui rinvii e il panorama automobilistico in rapida evoluzione, ci si chiede se la Roadster, quando finalmente arriverà, avrà ancora l'impatto dirompente che avrebbe potuto avere anni fa. Il design e le specifiche promesse nel 2017 potrebbero apparire ormai datati in un mercato dove la competizione nei veicoli elettrici ad alte prestazioni è notevolmente aumentata.

Mentre i depositanti continuano ad attendere, Tesla procede con altri progetti ritenuti prioritari, come la nuova compatta economica che potrebbe essere una versione ridotta della Model Y, con costi di produzione inferiori del 20%. Ma per i "long-suffering deposit holders" della Roadster, come li ha definiti lo stesso Musk, l'attesa continua senza una fine chiara all'orizzonte.