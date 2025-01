Cina: segnali negativi per le auto elettriche di lusso

Le vendite di veicoli elettrici premium in Cina potrebbero subire un rallentamento nel 2025, nonostante una crescita complessiva prevista del 28% per il mercato dei veicoli a nuova energia (NEV). Sigla che, almeno in Cina, racchiude anche le automobili ibride plug-in. Secondo gli analisti, i produttori automobilistici si concentreranno sull'aggiornamento dei modelli esistenti anziché lanciare nuovi veicoli di fascia alta.

Il segmento dei veicoli elettrici premium in Cina, con prezzi superiori a 300.000 yuan (circa 41.000 dollari), rappresenta attualmente circa il 10% delle vendite totali di EV nel paese. Marchi come Xpeng, Nio, Li Auto, Zeekr e BYD competono in questo settore, ma le prospettive di crescita sembrano limitate.

Phate Zhang, fondatore di CnEVPost, afferma: "penso che le case automobilistiche rallenteranno il lancio di nuovi modelli premium nel 2025 e si concentreranno sull'aggiornamento dei modelli esistenti. Questo segmento di mercato non è facile da espandere. Unito al rallentamento generale del mercato EV, le vendite di modelli EV di fascia alta hanno affrontato sfide considerevoli quest'anno."

La crescita delle vendite di veicoli elettrici premium ha iniziato a rallentare, secondo i dati della China Passenger Car Association. Le continue guerre dei prezzi rendono inoltre difficile l'ingresso di nuove offerte competitive sul mercato. Alcuni marchi locali hanno già iniziato a risentire del rallentamento della crescita delle vendite nel 2024. Ad esempio, Human Horizons ha dichiarato bancarotta lo scorso agosto dopo aver venduto meno di 8.000 dei suoi modelli EV premium nel 2023. A dicembre, il marchio EV Jiyue di Geely era sull'orlo del collasso.

Nonostante le sfide nel segmento premium, il mercato complessivo dei veicoli a nuova energia in Cina dovrebbe comunque crescere significativamente. Le previsioni indicano che le vendite di NEV, che includono veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e a celle a combustibile, potrebbero aumentare del 28% quest'anno, raggiungendo 15,78 milioni di unità vendute.