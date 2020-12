Citycar elettrica Stellantis: alcuni rendering mostrano come potrebbe essere

La fusione che ha interessato FCA e PSA darà vita al nuovo gruppo Stellantis, il quale rappresenterà uno dei primi quattro produttori del settore automobilistico più grande al mondo. Con la nascita di questa nuova società verranno sicuramente prodotti diversi modelli condivisi che andranno ad ampliare la gamma di auto a batteria, motivo per il quale è attesa quella che potrebbe essere la nuova citycar elettrica Stellantis.

Nulla è ancora ufficiale, ma sono stati diffusi i primi rendering – immaginati e realizzati dal designer Dejan Hriston – che ci mostrano, appunto, come potrebbe essere l’auto a batteria da città della nascente società. I disegni di Hristov, mostrano cinque differenti varianti dell’ipotetico, nuovo veicolo elettrico Stellantis secondo il quale, la medesima auto, verrà realizzata con specifiche esclusive per Peugeot, così come per Citroen, Opel, DS e Fiat.

La vettura immaginata dal designer, mostra una citycar caratterizza da linee molto sinuose e alcuni elementi che contraddistinguono le varianti di ogni brand. Ad esempio, facendo riferimento all’auto del marchio Peugeot appare l’immancabile griglia anteriore, elemento che contraddistingue ogni modello della casa automobilistica francese. Altra peculiarità, in questo caso, è l’inconfondibile forma dei fari e la seconda griglia a forma di U.

Stessa piattaforma e differenti caratteristiche, invece, per quella che potrebbe essere la variante del marchio Fiat. Infatti, il rendering mostra un’auto il cui aspetto è evidenziato da innovativi fari – i quali riprendono lo stile della nuova 500 -, da una nuova griglia anteriore e cerchi realizzati appositamente per questa variante. La citycar elettrica Opel, invece, presenta fari LED a forma di C.

Ovviamente, come accennato poc’anzi, si stratta solo di disegni immaginati dal designer che, dunque, non hanno nulla a che fare con notizie ufficiali trapelati dalla nuova società nata con la fusione di FCA e PSA. Per scoprire quali saranno i progetti futuri di Stellantis, non ci resta che attendere nuove “indiscrezioni”.