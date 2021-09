Coffee 01, il SUV plug-in con 150 km di autonomia al Salone di Monaco

Il marchio Wey, appartenente al Gruppo Great Wall Motors, si fa spazio al Salone di Monaco 2021, presentando un SUV ibrido plug-in: il Coffee 01. Si tratta di un SUV di grandi dimensioni il quale dovrebbe garantire prestazioni straordinarie e presentare un equipaggiamento particolarmente tecnologico. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, il veicolo sembra non mostrare peculiarità particolari che lo rendono unico nel suo genere. Tutt’altro, Coffee 01 riprende alcune caratteristiche della Toyota RAY4, come ad esempio il posteriore e il profilo dei finestrini. Tuttavia, il marchio Wey, ha puntato molto sulle dimensioni poiché il veicolo ha una lunghezza di 4,87 metri, una larghezza di 1,96 metri e un’altezza di 1,69 metri. Dunque, Coffee 01 è un SUV leggermente più piccolo rispetto ad una BMW X5.

Come anticipato poc’anzi, l’equipaggiamento altamente tecnologico è uno dei punti di forza del veicolo cinese ed è un aspetto che si può intuire anche esternamente, grazie alla presenza di fari LED particolarmente elaborati e dalle maniglie a scomparsa. Gli interni sono caratterizzati invece da un quadro strumenti da 9,2 pollici e un da un display dedicato all’infotainment da 14,6 pollici. Inoltre, non manca il display touch da 9 pollici utile per il controllo del climatizzatore. Tra gli elementi che vengono ospitati all’interno dell’abitacolo, troviamo anche un head-up display il quale ha il compito di proiettare le informazioni del navigatore in realtà aumentata. Oltre ad essere dotata dell’AI, che memorizza in modo costante le abitudini del conducente, il SUV di Great Wall si avvale – per la strumentazione – di semiconduttori Qualcomm Snapdragon 8155, considerati tra i più innovativi mai realizzati nel settore automobilistico.

Dal punto di vista più tecnico, invece, sembrerebbe che il powertrain ibrido plug-in sfrutti l’azione del motore termico e della batteria da 41,8 kWh, grazie alla quale vengono alimentate due unità elettriche posizionate una per asse. Il SUV Coffee 01, è in grado di erogare una potenza di 476 CV ed ha una autonomia di 150 km in modalità 100% elettrica. Dunque, si tratta di numeri incredibili se si considera che, nella maggior parte dei casi, le auto ibride plug-in riescono a percorrere un massimo di 60 km. Inoltre, il veicolo del marchio cinese presentato al Salone di Monaco 2021, effettua uno scatto da 0 a 100 km/k in 5 secondi e raggiunge i 235 km/h. I 12 sensori e la telecamera frontale di cui è provvista Coffee 01, permette di optare per una guida semi-autonoma. Il SUV di Wey, potrà essere ordinato a fine di questo anno, in Germania ma, sino ad ora, non sono ancora stati svelati i prezzi.