Come si può rendere il turismo più sostenibile?

In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione rappresentano priorità strategiche, la mobilità elettrica si sta affermando come uno degli strumenti più efficaci per ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare la qualità della vita, soprattutto in regioni caratterizzate da un alto flusso turistico. Nel contesto dell’Alto Adige, dove il trasporto privato e il turismo convergono in una realtà complessa e dinamica, il progetto Mobster si propone di promuovere l’elettrificazione della mobilità, integrando infrastrutture di ricarica avanzate e soluzioni innovative per veicoli elettrici ed e-bike.

Eurac Research, con sede a Bolzano e forte di oltre 30 anni di esperienza, ha dato vita a questo ambizioso progetto attraverso il proprio Istituto di Rinnovabili, nato nel 2005 e che oggi conta circa 150–160 collaboratori. La visione alla base di Mobster è duplice: da un lato, garantire una copertura capillare e strategica delle infrastrutture di ricarica, fondamentale per favorire la transizione dal combustibile fossile all’elettrico, e dall’altro, sensibilizzare turisti e residenti sulle potenzialità di una mobilità più sostenibile.

Per approfondire questi temi e comprendere le sfide e le opportunità legate a questa trasformazione, abbiamo intervistato Wolfram Sparber, Direttore del progetto Mobster. In un’intervista esclusiva, Sparber ha illustrato in dettaglio il percorso intrapreso, le collaborazioni con partner di eccellenza come Alpitronic e NeoG/Alperia, e le strategie messe in campo per diffondere la cultura dell’elettrificazione anche in ambiti apparentemente distanti, come il turismo su laghi e zone montane.



Un percorso dove l'iniziativa privata deve necessariamente confrontarsi con l'attività pubblica. "Abbiamo (con la provincia di Bolzano ndr.) lavorato sul documento ‘Piano Clima 2040’, che si propone l’obiettivo ambizioso di rendere l’Alto Adige climaticamente neutro entro il 2040, eliminando progressivamente l’utilizzo dei combustibili fossili. In anteprima, abbiamo sviluppato un documento con calcoli specifici per individuare i settori critici – in particolare il traffico – e realizzato un sito web chiamato ‘Clima Plan Monitoring’, una pagina dedicata sul sito dell’Eurac che monitora gli obiettivi della Provincia in termini di emissioni di CO₂, installazione di impianti fotovoltaici, diffusione delle infrastrutture di mobilità elettrica e altri indicatori. Questo strumento serve sia alla politica che a tutti gli interessati per verificare l’andamento della transizione energetica. In quest’ottica collaboriamo strettamente anche con l’ufficio della mobilità, ad esempio, nel progetto della Molle Gardena, per simulare scenari che permettano di incrementare il trasporto pubblico e gestire il traffico privato, migliorando così la fruibilità e l’esperienza turistica", ha spiegato Sparber.