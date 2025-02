Così i lampioni ricaricano le auto elettriche

A Brescia, A2A ha inaugurato il primo sistema di ricarica per veicoli elettrici integrato nei lampioni stradali in Italia. Il progetto "City Plug Lamp" è stato implementato nel parcheggio vicino alla fermata della metropolitana di Brescia Due, con 8 lampioni speciali dotati di 16 prese di ricarica totali e 14 centri luminosi a LED.

L'iniziativa, del valore di 100.000 euro, ha una durata prevista di 5 anni con possibilità di rinnovo. A2A ha già in programma l'installazione di altri 8 City Plug Lamp in una location da concordare con il Comune di Brescia. Le colonnine integrate nei lampioni sono le City Plug di A2A, con una potenza di 7 kW, alimentate al 100% da energia rinnovabile.

Il design delle colonnine, realizzato da Giugiaro Architettura, è stato concepito per minimizzare l'impatto visivo nell'ambiente urbano. Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ha dichiarato: "l'integrazione delle colonnine di ricarica nei pali della luce dimostra come sia possibile ottimizzare le risorse esistenti, offrendo soluzioni concrete per una transizione ecologica che sia accessibile e capillare".

Federico Mauri, direttore generale di A2A Illuminazione Stradale, ha sottolineato l'importanza dei pali della luce come infrastruttura ideale per lo sviluppo del concetto di smart city, in grado di ospitare vari servizi come sensori ambientali e sistemi di videosorveglianza.

Fabio Pressi, amministratore delegato di A2A E-Mobility, ha evidenziato come questo progetto posizioni Brescia al livello delle più "virtuose capitali europee" come Londra e Amsterdam. L'iniziativa potrebbe presto diffondersi in molte altre città italiane, contribuendo alla transizione verso centri urbani più sostenibili e tecnologicamente avanzati.

Il progetto City Plug Lamp rappresenta un importante passo avanti nella mobilità sostenibile e nell'ottimizzazione delle infrastrutture urbane esistenti. Integrando le colonnine di ricarica nei lampioni stradali, A2A dimostra come sia possibile offrire nuovi servizi senza occupare ulteriore suolo pubblico, promuovendo al contempo l'adozione di veicoli elettrici e la riduzione dell'impatto ambientale nelle aree urbane.