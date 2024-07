Con Jeep Days fino a 13mila euro di sconto su tutti i modelli: come funziona

Grazie ai Jeep Days, arriva l'opportunità di portare a casa uno dei modelli della gamma Jeep con uno sconto eccezionale che può arrivare fino a 13.000 euro. Per approfittare di questa offerta, è necessario scaricare i coupon “Jeep Days” dal sito ufficiale Jeep entro il 12 luglio.

Uno dei modelli in offerta è il B-SUV di Jeep, Avenger, equipaggiato con un motore 3 cilindri da 1.2 litri che offre una potenza di 100 CV, supportato da una batteria agli ioni di litio da 48 V e un nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti con motore elettrico da 29 CV. Il prezzo di listino parte da 26.000 euro, con uno sconto di 1.000 euro disponibile sull'acquisto. Avenger è sconto anche con motore endotermico da 1.2 litri e 100 CV, che parte da 25.300 euro e beneficia di uno sconto di 2.000 euro grazie alle promozioni Jeep. L'opzione completamente elettrica da 156 CV, è in sconto di 6.000 euro sul prezzo di listino di 42.400 euro.

La Jeep Renegade offre diverse varianti tra cui diesel, e-hybrid e plug-in hybrid, tutte con sconti interessanti. Questo veicolo offre due opzioni di potenza combinata: 190 CV (140 kW) o 240 CV (177 kW). In modalità completamente elettrica, ha un'autonomia di circa 50 km e può raggiungere una velocità massima di 130 km/h utilizzando solo la batteria, mentre con il motore termico la velocità massima sale a 200 km/h. Anche per questa vettura è disponibile uno sconto di 6.000 euro sul prezzo di listino. Analogamente alla versione plug-in hybrid, le versioni diesel e e-hybrid della Jeep Renegade offrono uno sconto di 5.500 euro, rendendo queste opzioni ancora più interessanti per chi è alla ricerca di prestazioni e efficienza.

Novità anche per Compass, disponibile in offerta con motorizzazione diesel (7.000 euro di sconto), e-Hybrid (8.000 euro di sconto) e plug-in 4xe (10.500 euro di sconto). Per tutti i dettagli relativi anche agli altri modelli inclusi nella promozione, come Grand Cherokee, Wrangler e Gladiator, consigliamo di visitare il sito ufficiale.