Con questo sistema i meccanici possono scoprire i problemi in pochi secondi

Un innovativo sistema di ispezione veicoli automatizzato, sviluppato da UVEye, sta già rivoluzionando il modo in cui le concessionarie statunitensi gestiscono le verifiche delle vetture. Installato per la prima volta da Findlay Cadillac a Henderson, Las Vegas, il sistema è ora utilizzato in oltre 300 concessionarie, presso le quali migliora significativamente l'efficienza riducendo i tempi di attesa.

Il funzionamento del sistema è estremamente semplice e veloce. Il cliente guida attraverso uno scanner di grandi dimensioni che scatta molteplici foto della vettura. Le immagini vengono poi analizzate da un software dotato di intelligenza artificiale, che rileva eventuali difetti esterni e visibili.

In circa 30-45 secondi, il sistema fornisce al cliente un report completo sullo stato del veicolo. A seconda dei risultati, i meccanici della concessionaria possono intervenire prontamente per risolvere i problemi individuati, assicurando così che l'automobile sia sicura per la circolazione stradale.

Emmanuel Epino, General Manager di Findlay Cadillac, ha elogiato la precisione dell'AI, sottolineando come il sistema riesca a individuare dettagli che talvolta i tecnici potrebbero non notare.

Secondo Daniel Frandsen di UVEye, il sistema di ispezione automatizzato è in grado di rilevare rapidamente difetti come per esempio le eventuali perdite di olio, problematiche che normalmente richiederebbero molto più tempo per essere identificate, sollevando il veicolo in modo che questo possa essere ispezionato a fondo da un tecnico.

L'introduzione di questa tecnologia non ha comportato perdite di posti di lavoro presso il reparto servizi di Findlay Cadillac. Anzi, l'uso dell'AI ha creato addirittura più lavoro per i tecnici, impegnati a riparare difetti che altrimenti potrebbero non essere stati notati. Il problema in questo caso potrebbe essere più che altro per il cliente, a causa dei costi per la risoluzione degli eventuali problemi identificati che altrimenti sarebbero rimasti ignoti. Tuttavia, bisogna anche considerare l'importanza di individuare anticipatamente eventuali problemi, così da poterli trattare prima che possano causare guasti più gravi sulla strada.