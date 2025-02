Aumentano le segnalazioni di RTX 5090 e 5090D inutilizzabili

Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5090 e la loro variante modificata 5090D, recentemente rilasciata sul mercato cinese, stanno riscontrando guasti critici che le rendono inutilizzabili. La notizia sta scatenando discussioni accese su forum tecnologici cinesi e comunità online internazionali come Reddit, dove gli utenti descrivono un modello di guasto comune e preoccupante.

Secondo i rapporti degli utenti, il problema si verifica durante la fase iniziale di installazione dei driver. Dopo aver installato i driver standard, lo schermo si oscura improvvisamente e il sistema non riesce più a rilevare la scheda grafica tramite le porte DisplayPort e HDMI. Questo guasto è stato segnalato sia con la RTX 5090 standard che con la 5090D, una versione esportata esclusivamente per il mercato cinese a partire dal 30 gennaio.

Le segnalazioni indicano che i problemi non riguardano solo un singolo produttore, ma coinvolgono diversi partner di NVIDIA, tra cui Colorful, Manli e Gigabyte, tutti con sintomi simili. I tecnici di fornitori terzi hanno evidenziato in alcuni casi la presenza di danni ai circuiti integrati (IC), suggerendo che si tratti di un guasto hardware piuttosto che di un problema software risolvibile con aggiornamenti o ripristini.

Alcuni addetti ai lavori ipotizzano che la causa principale del problema sia legata all'implementazione del PCIe Gen 5, una tecnologia avanzata introdotta per la prima volta con la serie RTX 5090. Essendo la prima GPU di NVIDIA completamente compatibile con questo standard, il PCIe Gen 5 potrebbe aver introdotto sfide legate all’integrità del segnale che non sono state completamente risolte.

Alcuni utenti hanno tentato di mitigare temporaneamente il problema forzando il funzionamento del PCIe in modalità 4.0 attraverso il BIOS del sistema, ma questa soluzione non è stata ancora confermata come efficace. Le complicazioni aumentano a causa delle moderne schede madri, che spesso condividono le linee PCIe tra gli slot M.2 per le unità di archiviazione e quelli delle schede grafiche. Questo design potrebbe contribuire a una gestione inefficiente del segnale, causando i guasti segnalati.

Il problema non è limitato al mercato cinese. Le segnalazioni provengono anche dai mercati internazionali, e discussioni attive su piattaforme come r/ASUS riportano guasti simili anche dopo tentativi di reset del CMOS e ricostruzione del sistema. Forum cinesi e altre piattaforme documentano guasti sistematici su schede prodotte da diversi partner di NVIDIA, suggerendo che il problema sia più ampio e legato a difetti architettonici o incompatibilità con i driver piuttosto che a difetti isolati nel processo di produzione.

Nonostante la crescente pressione ddei clienti, NVIDIA non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali o linee guida per affrontare il problema. Gli utenti attendono indicazioni su possibili soluzioni o chiarimenti sulle responsabilità legate ai guasti.

Per il momento, gli utenti colpiti sono costretti a cercare soluzioni temporanee o a rivolgersi ai servizi di assistenza tecnica dei produttori delle schede. Tuttavia, senza una risposta chiara da parte di NVIDIA, il problema rischia di creare una crisi di fiducia nei confronti del marchio.