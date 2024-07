Cosa bisogna considerare prima di acquistare un monopattino elettrico?

Se stai pensando di comprare un monopattino elettrico, probabilmente cerchi un modo più pratico e veloce di muoverti, oltre a un veicolo che ti permetta di risparmiare su benzina, parcheggio e manutenzione.

Molti lo scelgono perché, essendo un mezzo di trasporto ecologico, riduce le emissioni di CO2. Spostarsi in modo autonomo e sostenibile è una necessità per molti che vogliono ridurre il proprio impatto ambientale, mantenendo però la libertà di gestire le proprie attività quotidiane.

Tutte queste motivazioni possono orientarti verso l'acquisto di un monopattino elettrico. Ma è davvero tutto quello che devi sapere su questo mezzo sempre più popolare tra giovani e meno giovani?

Non esiste un solo concept

I monopattini elettrici possono differenziarsi per diversi fattori: numero di ruote, tipo e posizione della batteria, peso complessivo, presenza di ammortizzatori anteriori e posteriori. Questi aspetti influenzano la maneggevolezza e la funzionalità del mezzo, e vanno considerati in relazione all’uso che se ne intende fare.

Prima di acquistare un monopattino elettrico, è fondamentale assicurarsi che il veicolo rispetti le specifiche stabilite; al momento il CdS è in continua evoluzione, ma alcuni aspetti, come doppio freno e frecce di svolta, sono già obbligatori.

Valuta la tipologia di percorsi da affrontare

Come per qualsiasi veicolo, non esiste una soluzione in grado di soddisfare, bene, qualsiasi necessità o desiderio. Prima di acquistare un monopattino elettrico, è essenziale capire per quali spostamenti verrà utilizzato: per andare al lavoro, per le piccole commissioni quotidiane, o per il tempo libero. Questa riflessione ti aiuterà a fare un investimento consapevole e a scegliere un modello che offra sicurezza e prestazioni affidabili.

Gotrax via Unsplash

Se l'uso sarà quotidiano, è fondamentale conoscere bene il tipo di strade che si percorreranno. In questo caso, è importante scegliere un modello con ruote che garantiscano una buona aderenza, permettendo di utilizzarlo in qualsiasi circostanza.

Le cose da sapere prima di acquistare un monopattino

Batteria

Un aspetto fondamentale da considerare in un monopattino elettrico economico è la batteria, che influisce direttamente sull'autonomia, ovvero la distanza che si può percorrere con una singola carica. I modelli suggeriti in calce a questo articolo offrono un'ottima autonomia, rispettando elevati standard di qualità ed evitando, quindi, spiacevoli surriscaldamenti.

Velocità e potenza

La velocità di un monopattino elettrico può variare notevolmente, con valori che vanno da 12 km/h fino a 36-40 km/h nei modelli più performanti. Tuttavia, è importante tenere presente la legislazione vigente: per circolare all'interno delle aree pedonali, i monopattini devono essere dotati di un limitatore di velocità a 6 km/h. Non tutti i monopattini sono equipaggiati con tale dispositivo, che può limitare la velocità a 6 o 12 km/h. Pertanto, è essenziale verificare queste caratteristiche durante l'acquisto.

Al netto delle potenzialità, se si circola su strada pubblica è necessario rispettare i limiti

Freni

I modelli più costosi possono raggiungere velocità fino a 40 km/h, ma lasui percorsi designati. Quindi, anche se un monopattino è tecnicamente capace di velocità superiori, è necessario rispettare i limiti legali per garantire la sicurezza e la conformità alle normative.

Il sistema frenante è di fondamentale importanza, spesso persino più della batteria e del motore. Freni efficaci permettono di fermarsi rapidamente in caso di emergenza. Esistono tre principali tipi di freni:

Meccanici : simili a quelli delle biciclette tradizionali, utilizzano una leva sulla pedana per frenare in base alla pressione applicata.

: simili a quelli delle biciclette tradizionali, utilizzano una leva sulla pedana per frenare in base alla pressione applicata. A disco : considerati i più efficaci e modulabili, si attivano tramite una leva sul manubrio.

: considerati i più efficaci e modulabili, si attivano tramite una leva sul manubrio. Elettrici: La soluzione più avanzata, utilizzano un pulsante per rallentare sfruttando la forza frenante dei motori elettrici.

Accessori

Gli accessori, pur essendo spesso soggettivi, possono fare la differenza. Scegliere un monopattino con accessori inclusi può essere conveniente, poiché evita l'acquisto separato successivo. È utile optare per modelli compatibili con app companion, che permettono di monitorare in tempo reale le statistiche del monopattino tramite connettività Bluetooth.

Autonomia e tempi di ricarica

Il monopattino elettrico è perfetto per il traffico urbano, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2. Anche se l'autonomia dichiarata dalle aziende può variare, i modelli attuali offrono una durata della batteria sufficiente per i tragitti casa-lavoro senza necessità di frequenti ricariche. La ricarica avviene tramite rete domestica e l'autonomia varia tra i 15 e i 50 chilometri, a seconda del modello.

Display

Un monopattino dotato di display LED offre numerosi vantaggi, fornendo informazioni utili come livello di carica, velocità, chilometri percorsi e modalità di guida.

Ruote

Le ruote dei monopattini elettrici sono generalmente di dimensioni standard, tra 100 e 110 mm. La scelta del materiale delle ruote è cruciale; possono essere in plastica, adatte a percorsi asfaltati, o con nucleo in alluminio capace di affrontare terreni anche con meno grip.

Praticità e peso

Il peso del monopattino è un aspetto spesso trascurato, ma importante, influenzato dai materiali utilizzati. I modelli più leggeri sono realizzati in alluminio e fibra di carbonio, mentre quelli in acciaio risultano più pesanti. I monopattini pieghevoli sono ideali per chi utilizza mezzi pubblici, poiché possono essere facilmente trasportati in borse.

Prezzo

Sul mercato ci sono davvero tanti tipi di monopattini elettrici, e il modo più semplice per classificarli è in base al loro prezzo.

Ampio mercato ricco di opportunità

Tra i modelli, troviamo quelli con un costo inferiore alle 300€ , pensati soprattutto per i bambini. Questi monopattini non sono realizzati con materiali di alta qualità (come carbonio o titanio), hanno un'e la loro dotazione non è curata come per i modelli di più alta gamma. Se, comunque, il vostro budget è limitato consigliamo il modello Nilox S1 come uno dei più completi.

Se invece consideriamo una fascia di prezzo tra i 300 e i 600€, possiamo trovare moltissimi monopattini di buona qualità. Questo è il budget che consigliamo a chi cerca un monopattino che possa soddisfare diverse esigenze quotidiane, offrendo un buon compromesso tra prezzo e prestazioni. Tra i tanti nomi, spicca sicuramente Xiaomi 4 (Lite o Pro) spesso, per altro, in offerta.