Cosa succede se rompete il display della Model 3 mentre guidate?

Lo schermo di Tesla gestisce praticamente qualsiasi funzione dell’auto, se si dovesse rompere perdereste il controllo delle impostazioni della vettura? Una curiosità costosa non da poco ma uno youtuber americano ha deciso che, in nome della scienza, era qualcosa da fare assolutamente.

Così TechRax ha deciso che era il caso di scoprire cosa sarebbe successo in caso di improvviso malfunzionamento o rottura del display centrale della propria Model 3. Le case automobilistiche sui modelli moderni hanno rimosso la maggior parte dei sistemi fisici di interazione, sostituendoli con ampi display che potrebbero distrarre durante la guida; mentre alcuni costruttori, come Mazda, hanno deciso di limitare l’utilizzo del touchscreen una volta superata una certa velocità (5 o 10 km/h), altri lasciano totale libertà agli occupanti.

Probabilmente tutti abbiamo avuto smartphone con uno schermo rotto e, a volte, lo schermo si rompe quasi completamente. Rimane comunque incollato al telefono e permette ugualmente di eseguire alcune operazioni. Altre volte, il telefono smette di funzionare completamente. Sulla base di queste esperienze, dobbiamo presumere che il touch screen della Model 3 possa funzionare allo stesso modo, a seconda dell’entità e circostanze del danno.

Ma cosa succede se viene danneggiato il display centrale? Come vedrete nel video che riportiamo di seguito, lo youtuber inizia a colpire lievemente il display con un martello fino a provocarne la completa rottura. Nonostante questo aspetto, l’auto rimane funzionante e in grado di essere guidata fino a destinazione. Anche dopo aver rimosso interamente il display, la Model 3 rimane governabile: una sorpresa non da poco. Certo rimane da chiedersi se tutti i produttori funzionino alla stessa maniera e se Tesla sia solo l’eccezione.

Questo aspetto ovviamente non lo sapremo, quanto meno oggi, perché lo youtuber dovrà già affrontare una spesa di circa 1.500 dollari per ripristinare le funzioni della sua Model 3.