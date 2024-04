Cupra Formentor 2024, ecco come cambia con il restyling

La Casa automobilistica spagnola Cupra ha annunciato importanti novità per il suo modello di punta, il SUV Formentor, che, a distanza di quattro anni dal suo debutto, riceve un significativo restyling previsto per luglio 2024. La Formentor è stata celebrata per il suo carattere distintivo, grazie a un design personale e una vasta scelta di motorizzazioni; ora, si appresta a elevarsi ulteriormente.

Il restyling della Cupra Formentor si focalizza su diverse aree, partendo da un'estetica esterna aggiornata. Il frontale estende la sua presenza minacciosa con nuovi fari matrix LED impreziositi da elementi triangolari ispirati alla Tavascan, mentre la calandra e le prese d'aria ricevono un restyling che ne accentua lo stile aggressivo. La gamma di cerchi in lega è stata rivista, offrendo ora otto diversi stili, con dimensioni che spaziano dai 18 ai 19 pollici. Anche i gruppi ottici posteriori confermano il motivo triangolare, enfatizzando la continuità stilistica del veicolo.

Per quanto riguarda gli interni, Cupra prosegue nella sua tradizione di materiali di alta qualità, introducendo rivestimenti e modanature realizzati con tecnologie avanzate come la stampa 3D e usando microfibre vegane riciclate. Le versioni VZ saranno arricchite dai sedili sportivi, ispirati alla variante prestazionale VZ5, e nuovi inserti neri per un tocco ancora più raffinato. L'attenzione al dettaglio emerge anche dal centro comandi, dove spicca un nuovo schermo da 12,9” per l'infotainment, accompagnato da comandi a sfioramento retroilluminati per la climatizzazione e il volume audio. Un sistema audio di qualità eccelsa, frutto della collaborazione con Sennheiser, promette un’esperienza acustica immersiva.

A livello dimensionale, la Formentor mantiene le proporzioni che l'hanno resa apprezzata nel segmento: una lunghezza di 4.450 mm, larghezza di 1.840 mm, altezza di 1.520 mm e un passo di 2.680 mm consentono un abitacolo spazioso e un bagagliaio capiente, dai 450 ai 1.505 litri.

In termini di motorizzazioni, il restyling della Formentor copre una vasta gamma per accontentare ogni esigenza: dal 1.5 TSI da 150 CV a un potente 2.0 TSI disponibile in versioni da 204 CV, 265 CV fino a 333 CV, quest'ultimo top di gamma con trazione integrale 4Drive e impianto frenante migliorato. Non mancano le opzioni eco-friendly, con due varianti ibride plug-in da 204 e 272 CV, dotate di batteria da 19,7 kWh per oltre 100 km di autonomia elettrica, ricaricabile a 50 kW in corrente continua e 11 kW in AC.

Nessuna informazione sui prezzi, ma considerate le modifiche apportate da Cupra non è difficile pensare che si possa assistere ad un leggero livellamento dei prezzi verso l'alto.