Hyundai i30 N-Line 100 CV, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Hyundai i30 si è consolidata come una presenza autorevole nel competitivo segmento C, e con il restyling introdotto nella primavera del 2024, affina ulteriormente le sue armi. Oggetto della nostra analisi è la versione N Line equipaggiata con il motore 1.0 T-GDI da 100 CV abbinato al sistema mild-hybrid a 48 Volt e al cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti. Questa configurazione promette di unire un'estetica dichiaratamente sportiva, ispirata alle più performanti versioni N, con l'efficienza e la praticità necessarie per la guida quotidiana. La i30 N Line si propone dunque come una vettura capace di appagare l'occhio e offrire una guida fluida e parca nei consumi, senza gli eccessi di una hot hatch pura.

Cosa mi piace

L'allestimento N Line trasforma la Hyundai i30, conferendole un carattere decisamente più grintoso e accattivante. Il design esterno beneficia di paraurti specifici più aggressivi, una calandra con finitura dedicata, cerchi in lega da 18 pollici dal disegno sportivo, minigonne laterali e un estrattore posteriore che integra un doppio terminale di scarico cromato. Questi dettagli, mutuati dalle sorelle maggiori della famiglia N, riescono a dare alla i30 un'impronta dinamica e moderna.

All'interno, l'atmosfera N Line prosegue con sedili sportivi ben profilati, che offrono un buon contenimento laterale e sono impreziositi da cuciture rosse a contrasto, riprese anche sul volante sportivo e sul pomello del cambio (o selettore del DCT), entrambi con logo N. La pedaliera in metallo completa il quadro. La qualità percepita è buona, con assemblaggi curati e materiali piacevoli nelle zone più esposte. Sul fronte tecnologico, la i30 con il facelift del 2024 si aggiorna con un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici (di serie sugli allestimenti superiori come l'N Line) e un sistema di infotainment centrale, anch'esso con display touchscreen da 10,25 pollici (se non asseconda il vostro gusto, c'è sempre l'adattatore).

Quest'ultimo include i servizi connessi Bluelink di Hyundai, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto (sebbene ancora via cavo) e, con il nuovo model year, beneficia di aggiornamenti delle mappe Over-The-Air (OTA) e della presenza di prese USB-C. Apprezzabile anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) del pacchetto Hyundai SmartSense, ulteriormente affinato con il recente restyling.

Come va

Al volante della Hyundai i30 1.0 T-GDI 48V N Line da 100 CV, si apprezza una guida equilibrata e orientata all'efficienza. Il motore tre cilindri turbo benzina da 1 litro, con i suoi 100 CV e una coppia adeguata, offre prestazioni sufficienti per la guida di tutti i giorni. Il sistema ibrido leggero interviene per migliorare la fluidità di marcia, assistere nelle partenze e ridurre consumi ed emissioni, consentendo anche la funzione "sailing" (veleggiamento) in cui il motore termico viene spento durante le fasi di rilascio dell'acceleratore. con il cambio automatico DCT a 7 rapporti, le cambiate sono generalmente fluide e confortevoli, contribuendo a una guida rilassata. L'accelerazione da 0 a 100 km/h si attesta intorno ai 13 secondi, un dato che sottolinea la vocazione più turistica che sportiva di questa motorizzazione.

L'assetto specifico N Line, leggermente più rigido rispetto alle versioni standard ma non eccessivamente punitivo, unito a uno sterzo preciso, conferisce alla i30 N Line una buona agilità e un comportamento stradale sicuro. L'auto si inserisce bene in curva e mantiene la traiettoria con fedeltà. I consumi di carburante, grazie anche all'apporto del sistema mild-hybrid e all'efficienza del piccolo tre cilindri, possono attestarsi su valori interessanti, spesso nell'ordine dei 15-16 km/litro in un utilizzo misto, soprattutto se si adotta uno stile di guida attento.

Cosa non mi piace

Nonostante i numerosi pregi, la Hyundai i30 N Line con motore da 100 CV presenta alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati. Sebbene la qualità costruttiva sia generalmente buona, nelle parti meno in vista dell'abitacolo si possono trovare plastiche dall'aspetto più economico e rigide al tatto. Il motore tre cilindri da 100 CV, pur essendo adeguato per un uso tranquillo, può risultare un po' sottodimensionato se si cerca brio o si viaggia frequentemente a pieno carico; inoltre, tende a far sentire la sua voce in maniera più marcata quando viene spinto verso gli alti regimi.

Un altro piccolo neo, in un abitacolo altrimenti moderno, è la connessione per Apple CarPlay e Android Auto che, anche dopo il recente aggiornamento, rimane via cavo, mentre molti concorrenti offrono ormai la connettività wireless. È importante essere consapevoli che la sportività dell'allestimento N Line è prevalentemente estetica e di assetto; le prestazioni del motore da 100 CV sono orientate più all'efficienza che alla sportività pura. Infine, come per molte berline compatte dal design filante, la visibilità posteriore non è eccezionale a causa delle dimensioni del lunotto e dei montanti.

Chi dovrebbe acquistarla

La Hyundai i30 1.0 T-GDI 48V N Line da 100 CV è una scelta indicata per chi desidera una berlina di segmento C dall'aspetto sportivo e curato, privilegiando l'efficienza nei consumi e i bassi costi di gestione rispetto alle prestazioni pure. È un'ottima opzione per chi cerca un'auto stilosa per la città e per spostamenti tranquilli, ben equipaggiata tecnologicamente e sicura.

Chi apprezza un'estetica dinamica ma non necessita di una spinta vigorosa, troverà in questa i30 N Line una compagna piacevole e razionale per la vita di tutti i giorni. Il prezzo per questa configurazione è di 31.600 euro.