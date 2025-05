Nell'universo delle supercar, poche case automobilistiche possono vantare il prestigio e la tradizione sportiva di Porsche. Il costruttore di Stoccarda sta per svelare un nuovo gioiello che promette di ridefinire i confini tra le auto da competizione e quelle stradali. La nuova creatura, denominata 963 RSP, rappresenta un ponte tecnologico e concettuale tra i circuiti più impegnativi del mondo e le strade pubbliche, riportando alla memoria l'audacia progettuale della leggendaria 911 GT1 degli anni '90. Questo esemplare unico verrà presentato in concomitanza con la 24 Ore di Le Mans 2024, consolidando il legame indissolubile tra la casa tedesca e la celebre gara di endurance.

Il nome del progetto è stato rivelato attraverso un video teaser dal titolo emblematico: "The road to Le Mans starts here". La scelta del termine "road" non sembra affatto casuale, suggerendo che questa hypercar, pur essendo nata dall'esperienza nelle competizioni, potrebbe essere omologata per l'utilizzo su strada. Il filmato, realizzato con una tecnica quasi ASMR, documenta la meticolosa lavorazione artigianale di ogni componente: dalla minuziosa levigatura delle superfici in fibra di carbonio alla paziente cucitura dei rivestimenti interni, fino all'applicazione del prestigioso emblema Porsche.

La sigla RSP rappresenta una novità assoluta nel lessico della casa tedesca. Se le prime due lettere "RS" richiamano immediatamente il celeberrimo acronimo Rennsport (letteralmente "auto da corsa"), l'ultima lettera "P" rimane avvolta nel mistero. Alcune interpretazioni la collegano al termine "Prototype", mentre altre suggeriscono un omaggio a Roger S. Penske, il magnate del motorsport il cui team gestisce attualmente il programma ufficiale Porsche nelle competizioni di endurance.

La 963 RSP si configura come l'erede spirituale della 911 GT1, l'ultima "folle" creatura stradale derivata dalle competizioni che Porsche realizzò alla fine degli anni '90. Quella vettura, prodotta in pochissimi esemplari per soddisfare i requisiti di omologazione del regolamento GT1, rappresentò uno dei più audaci esperimenti di trasferimento tecnologico dalla pista alla strada.

Dal punto di vista tecnico, si prevede che la nuova hypercar condivida gran parte della meccanica con la 963 LMDh impiegata nel Campionato Mondiale Endurance (WEC). Il cuore pulsante dovrebbe essere costituito da un potente V8 biturbo accoppiato a un motore elettrico (difficile che vi servirà una wallbox) posizionato sull'asse posteriore, creando una configurazione ibrida che promette prestazioni straordinarie. Nella versione da competizione, questo powertrain sviluppa circa 680 CV, ma per quanto riguarda la 963 RSP, le specifiche definitive rimangono ancora riservate.

Convertire una vettura da competizione in un'auto omologabile per l'uso stradale rappresenta una sfida ingegneristica di straordinaria complessità. I prototipi LMDh sono caratterizzati da un'altezza da terra estremamente ridotta, da una rigidità strutturale elevatissima e da standard di sicurezza concepiti esclusivamente per l'utilizzo in pista, elementi che richiedono profonde modifiche per adattarsi alle normative stradali.

Secondo le indiscrezioni, la Porsche 963 RSP sarà prodotta in un unico esemplare, confermando la sua natura di progetto esclusivo e irripetibile. La destinazione finale di questo gioiello tecnologico rimane avvolta nel mistero: potrebbe essere acquisita da un collezionista privilegiato, trovare una collocazione permanente in uno dei musei Porsche o essere impiegata come veicolo dimostrativo per eventi promozionali di alto profilo.

La presentazione ufficiale della 963 RSP è prevista in concomitanza con la 24 Ore di Le Mans 2024, che prenderà il via il 14 giugno. La scelta di questo palcoscenico non è casuale: la leggendaria gara di endurance francese rappresenta il contesto ideale per celebrare il legame indissolubile tra Porsche e le competizioni motoristiche di lunga durata, un rapporto che ha contribuito in modo determinante a forgiare l'identità e il patrimonio tecnologico della casa di Stoccarda.

Con questo progetto, Porsche riafferma la propria capacità di trasferire l'esperienza maturata nelle competizioni verso creazioni stradali di eccezionale caratura tecnica e prestazionale, perpetuando una tradizione che ha caratterizzato alcuni dei capitoli più affascinanti della storia dell'automobile. La 963 RSP non sarà soltanto una vettura, ma un autentico manifesto tecnologico che celebra l'arte ingegneristica tedesca nel suo massimo splendore.