La relazione tra Elon Musk e l'amministrazione Trump sta mostrando le prime crepe evidenti, mentre il miliardario inizia a fare i conti con gli effetti potenzialmente devastanti delle politiche repubblicane sugli affari di Tesla. Dopo aver investito circa 300 milioni di dollari nella campagna elettorale dell'ex presidente e aver scommesso sulla sua influenza all'interno del partito, Musk si trova ora di fronte a una dura realtà: il Congresso a maggioranza repubblicana sta smantellando gli incentivi per l'energia pulita che hanno contribuito in modo determinante al successo delle sue aziende.

L'ultima proposta di bilancio approvata dal Congresso elimina infatti il credito d'imposta di 7.500 dollari per i veicoli elettrici (servirà una wallbox a tutti coloro che ne acquisteranno una), un incentivo che ha giocato un ruolo cruciale nell'espansione di Tesla nel mercato americano. Non solo: la manovra cancella anche gli incentivi per la costruzione di batterie sul suolo statunitense, oltre a rimuovere il credito d'imposta del 30% per lo stoccaggio di energia e l'installazione di pannelli solari, elementi fondamentali per la divisione energetica di Tesla.

Di fronte a questo scenario, Tesla ha recentemente rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui chiede all'amministrazione Trump di optare per una graduale eliminazione degli incentivi piuttosto che per una cancellazione immediata: "L'interruzione improvvisa dei crediti d'imposta per l'energia minaccerebbe l'indipendenza energetica dell'America e l'affidabilità della nostra rete – esortiamo il Senato a promulgare una legislazione con una riduzione sensata. Questo garantirà la continua rapida implementazione di oltre 60 GW di capacità all'anno per supportare la crescita dell'AI e della produzione nazionale."

La situazione diventa particolarmente paradossale quando si considera che, mentre vengono eliminati gli incentivi per l'energia pulita, quelli per i combustibili fossili rimangono saldamente in vigore. Lo stesso Musk ha condiviso la dichiarazione di Tesla, aggiungendo che "gli Stati Uniti stanno incentivando l'industria del petrolio e del gas a un ritmo di centinaia di miliardi di dollari all'anno", evidenziando così l'incongruenza di una politica che penalizza selettivamente le energie rinnovabili.

Prima di sostenere Trump e il Partito Repubblicano, Musk aveva dichiarato che avrebbe appoggiato la rimozione degli incentivi per i veicoli elettrici e l'energia pulita solo se fossero stati eliminati anche quelli per i combustibili fossili. La situazione attuale rappresenta quindi un netto contrasto con la sua posizione precedente, portando molti osservatori a interrogarsi sulle reali motivazioni del suo sostegno all'ex presidente.

Le conseguenze per Tesla potrebbero essere significative. Il credito d'imposta per i veicoli elettrici rappresenta un fattore determinante per mantenere la domanda dei prodotti Tesla negli Stati Uniti, che è essenzialmente l'ultimo mercato primario in cui l'azienda vende veicoli con un margine di profitto soddisfacente. Allo stesso tempo, la rimozione dell'ITC del 30% per il solare e lo stoccaggio di energia rallenterebbe notevolmente il business dell'energy storage di Tesla, che è stato l'unico settore in crescita dell'azienda negli ultimi due anni.

La situazione appare ancora più preoccupante se si considera il contesto globale in cui opera Tesla. L'azienda sta già affrontando difficoltà in Canada e in Europa, mentre in Cina subisce una pressione enorme dalla concorrenza locale. Il mercato statunitense rappresentava quindi l'ultima roccaforte relativamente stabile per l'azienda di Musk, una stabilità ora minacciata dalle politiche dell'amministrazione che lui stesso ha contribuito a eleggere.

È interessante notare come Musk stia finalmente iniziando a esprimersi, seppur debolmente, contro alcune delle politiche di Trump. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla sua retorica pre-elettorale, quando aveva dichiarato che Trump era "l'unico che poteva salvare il mondo occidentale" e che, se non fosse stato eletto, gli Stati Uniti sarebbero stati "praticamente finiti".

Gli obiettivi dichiarati di Musk nel sostenere Trump erano "uccidere il virus della mentalità woke" e tenere sotto controllo il deficit e il debito pubblico. Tuttavia, la realtà attuale racconta una storia diversa: gli Stati Uniti non sono mai stati così divisi, e Trump sta promuovendo un bilancio che aggiungerebbe circa 4 trilioni di dollari al debito americano nei prossimi anni.

Con l'uscita ufficiale di Musk dall'amministrazione Trump avvenuta questa settimana, si apre un nuovo capitolo in questa complessa relazione, mentre Tesla si prepara ad affrontare un panorama politico ed economico potenzialmente ostile al suo core business.