Nidec Industrial Solutions svela la nuova colonnina di ricarica “Direct Power DC”, prodotto che si contraddistingue dalle classiche colonnine per una serie di caratteristiche: modulare e facile da installare, ma non manca un apposito sistema per manutenzione e diagnostica da remoto.

Come sappiamo, attualmente la scarsa infrastruttura di ricarica presente dei diversi Paesi costituisce un grande ostacolo per la diffusione di una mobilità elettrica e sostenibile. Colonnine di ricarica accessibili a tutti gli utenti rappresenterebbero difatti un incentivo per l’acquisto di veicoli elettrificati che faticano ancora a diffondersi anche per il loro costo elevato.

La nuova colonnina di ricarica presentata da Nidec è semplice da utilizzare e accessibile a tutti. Non a caso, è stata progettata appositamente per garantire accessibilità anche a persone con disabilità o mobilità ridotta.

Progettata e realizzata in Germania, la colonnina di ricarica Nidec può ricaricare fino a due auto contemporaneamente grazie alla presenza di due cavi. Non manca inoltre la possibilità di aggiungere una presa per la corrente alternata, così da poter servire ulteriori veicoli in circolazione. La colonnina, di tipo Ultrafast, offre una potenza di ricarica fino a 360 kW.

A rendere la colonnina di ricarica accessibile a tutti è la presenza del suo particolare sistema di recupero del cavo in grado di sostiene buona parte del peso ed evitando conseguentemente che il cavo rimanga per terra. Inoltre, un apposito sistema di segnalazione luminoso notifica a distanza lo stato della ricarica.

Secondo quanto diffuso, la colonnina di ricarica è già disponibile sul mercato: è possibile comprare la versione base che comprende due moduli di potenza da 60 kW, ed aggiungere ulteriori moduli cosi da raggiungere una potenza di 120 kW o 360 kW, nel caso in cui si abbia necessità di ricaricare auto con una potenza media superiore.