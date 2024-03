Dacia Sandero elettrica, la rivoluzione low cost arriva nel 2027

In occasione del Salone di Ginevra, Denis Le Vot, direttore generale del brand Dacia, ha anticipato a Automotive News Europe che la nuova Dacia Sandero avrà una variante completamente elettrica prevista per il 2027 o il 2028. Questa notizia assume un'importanza significativa considerando che nel 2023 la piccola utilitaria ha registrato ben 235.839 vendite, piazzandosi al secondo posto delle auto più vendute in Europa, subito dietro alla Tesla Model Y.

Il nuovo modello della Sandero sostituirà la versione attuale, lanciata nel 2020, intorno al 2027/2028 e sarà mantenuto in listino fino al 2035. Le Vot ha sottolineato che questa nuova generazione sarà cruciale per il marchio, beneficiando degli sforzi di sviluppo compiuti dal Gruppo Renault sulle piccole auto elettriche, tra cui la recentemente presentata Renault 5 e il prossimo lancio della Renault 4, un SUV compatto.

Sebbene sia ancora difficile immaginare l'aspetto e le prestazioni della nuova Sandero, è probabile che condivida alcune componenti, tra cui il powertrain, con la futura Duster, anch'essa recentemente rinnovata e attesa in una nuova generazione nel 2032.

Oltre alla Sandero, Le Vot ha anche discusso dei piani futuri del marchio, ammettendo che la Spring potrebbe non avere un successore diretto, ma che Dacia continuerà comunque a offrire modelli elettrici accessibili.

Intanto, l'attenzione è concentrata sulla Bigster, il modello più grande del brand, che entrerà in produzione nei prossimi mesi, basandosi su una versione estesa della piattaforma CMF-B. Oltre al SUV, i piani di Dacia prevedono altri due modelli su questa architettura, anche se ulteriori dettagli non sono stati ancora svelati da Le Vot.