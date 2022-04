Lo scorso 20 aprile Dacia ha raggiunto un traguardo storico dopo più di 50 anni di attività: nata nel 1968 in Romania, Dacia ha toccato quota 10 milioni di veicoli prodotti completando un esemplare in colorazione Urban Grey della nuova Duster Extreme LE, di cui vi abbiamo parlato solo qualche giorno fa.

E’ stato l’impianto produttivo di Mioveni, in Romania, a produrre l’esemplare che ha fatto la storia della compagnia: questo importante obiettivo dimostra ancora una volta la grande crescita che il marchio ha vissuto negli ultimi anni.

Per raggiungere il primo milione di auto prodotte Dacia impiegò ben 17 anni, e ulteriori 13 per raggiungere il secondo milione; in seguito all’acquisto da parte di Renault avvenuto nel 1999 l’azienda rumena ha visto una forte crescita, e nel 2014 Dacia poteva vantare 5 milioni di auto prodotte complessivamente. In soli 8 anni, tra il 2014 e il 2022, l’azienda è riuscita a produrre altri 5 milioni di auto, per il totale di 10.

“Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questa pietra miliare simbolica dei 10 milioni di veicoli prodotti. Questo risultato è l’ennesimo che dimostra come la nostra visione pragmatica dell’automobile sia apprezzata dai nostri clienti. Consapevoli di questa esperienza, Dacia continuerà a crescere e offrire veicoli in grado di venire in contro agli stili di vita dei nostri clienti.” Ha detto Denis Le Vot, CEO di Dacia e LADA.

L’acquisto di Dacia da parte di Renault nel 1999 ha aperto un nuovo capitolo per la compagnia, che è riuscita a diffondersi sui mercati internazionali: modelli come la Sandero e la Sandero Stepway sono tra i veicoli privati più venduti in Europa dal 2017, prodotte in 2.6 milioni di esemplari dal 2008 ad oggi. Oltre a questi modelli, Dacia può vantare 2.1 milioni di Duster e 1.95 milioni di Logan.

I modelli di Dacia oggi sono prodotti in diverse fabbriche sparse in Romania e in Europa, e sono venduti in 44 paesi.