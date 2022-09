Dacia Manifesto Concept è il futuro del fuoristrada? E’ presto per dirlo, non sappiamo nemmeno se un mezzo simile vedrà mai la luce sotto l’egida del marchio rumeno, ma le immagini sono senza dubbio affascinanti e l’idea del fuoristrada elettrico e sostenibile è quella giusta per muoversi verso un futuro diverso.

Come potete vedere dalle immagini, il Manifesto Concept di Dacia si basa su una cabina aperta, dove i passeggeri sono esposti agli elementi e su un sistema di trazione integrale elettrica abbinato a imponenti pneumatici “All Terrain” che si sposano alla perfezione con un’auto molto alta da terra come questa. Gli interni sono realizzati con materiali resistenti e impermeabili, così da poter pulire l’abitacolo in modo molto semplice con un’idropulitrice o strumenti simili.

Le feature avveniristiche non mancano: si comincia dai sedili, che sembrano usciti direttamente da una navicella spaziale e che invece sono in grado di trasformarsi in un sacco a pelo in pochi secondi. L’auto è inoltre dotata di una batteria removibile che può essere utilizzata per alimentare la strumentazione da capo che può essere trasportata grazie alla struttura fissata sul tetto dell’auto. Su quest’auto, Dacia ha deciso di adottare una soluzione tecnologica contraria a tutto quello visto finora sul mercato: anziché avere un sistema di infotainment dedicato, l’auto è dotata di uno slot apposito in cui si può inserire il proprio smartphone per utilizzarlo come computer di bordo e strumentazione.

Il singolo faro anteriore a LED può essere facilmente staccato dall’auto per utilizzarlo come torcia, mentre l’abitacolo si potrà allestire secondo le specifiche necessità grazie al sistema YouClip che permette di creare e installare accessori compatibili con la Dacia Manifesto Concept.

Nell’idea di Dacia, si tratta di un’auto compatta e leggera, realizzata con pannelli in plastica riciclata per questioni di ecologia e di peso: questo materiale si chiama “Starkle” ed è realizzato con polipropilene riciclato.

Difficile immaginare un rilascio sul mercato così come lo vediamo nelle foto, ma senza dubbio alcune delle idee presentate su questo concept saranno riprese sulle Dacia del prossimo futuro.