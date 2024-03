Dacia Sandero è l'auto più venduta del 2023, Tesla Model Y al secondo posto

Nel 2023, la Dacia Sandero ha superato la Tesla Model Y come l'auto più immatricolata tra i privati in Europa. Questo dato emerge dall'analisi dei volumi di vendita al dettaglio condotta da JATO Dynamics per 24 Paesi europei e gli Stati Uniti.

La Sandero ha registrato 187.210 immatricolazioni ai privati, costituendo l'85% delle vendite totali, confermando la preferenza per vetture economiche. Questo risultato conferma ciò che è sotto gli occhi di tutti: i consumatori scelgono auto economiche, in uno scenario dove i prezzi sono cresciuti a dismisura mentre i redditi quasi per niente. Questa tendenza ha portato ad un aumento della popolarità delle vetture economiche come la Sandero.

Nonostante ciò, la Tesla Model Y occupa la seconda posizione con quasi 125.400 unità immatricolate, evidenziando il crescente interesse per le vetture elettriche. Nonostante il prezzo più elevato rispetto alla Sandero, la Model Y ha attratto un ampio pubblico, con il 51% delle immatricolazioni totali destinate ai privati. Da ricordare poi la Model Y è l’auto più venduta in assoluto, in una lista che include anche i noleggi e le flotte aziendali.

Il successo della Model Y probabilmente dipende anch’esso dalla volontà di risparmiare: una berlina della stessa categoria spesso costa di più, e l’elettrica promette costi di mantenimento irrisori o quasi.