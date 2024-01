DASH CAM EUKI FULLHD, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 33%

L'innovativa dash cam per auto di Euki, il compagno di viaggio indispensabile, è ora disponibile su Amazon a €39,99 invece di €59,99. Con un'affascinante sconto del 33%, questa telecamera Full HD 1080P con super visione notturna e un grandangolo di 170° vi garantirà registrazione e sicurezza senza pari. Con installazione semplicissima e controllo pratica tramite app, nonché il sensore G con registrazione di emergenza e il monitor di parcheggio 24H, vi offrirà tranquillità in ogni momento. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione per acquistare Euki Dashcam, con una garanzia di 1 anno e un supporto clienti attento e puntuale.

Dash Cam per auto Euki, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli appassionati di viaggi su strada e per chi tiene alla propria sicurezza e a quella dei propri cari, la dash cam rappresenta un'ottima soluzione. Dotata di una super visione notturna e un grandangolo di 170°, questa telecamera per auto è l'ideale per chi desidera una qualità di registrazione elevata sia di giorno che di notte. Registrazione Full HD 1080P, G-Sensor e controllo intuitivo tramite app sono solo alcune delle caratteristiche che vi garantiranno una documentazione affidabile e di qualità del vostro tragitto, a un prezzo vantaggioso di €39,99 invece di €59,99.

Il sensore G e la registrazione d'emergenza vi forniranno quella sicurezza in più in caso di incidenti, fissando i file video cruciali e prevenendo la loro sovrascrittura. I viaggiatori frequenti beneficeranno anche della modalità monitoraggio 24/24h per la sorveglianza del veicolo durante la sosta, assicurando la massima tranquillità quando il veicolo è parcheggiato. Semplice da installare e utilizzare, anche se siete alle prime armi con le dash cam, troverete in questo dispositivo un fedele compagno per ogni vostro spostamento.

Questa dash cam offre video in Full HD 1080P a 30fps con un obiettivo grandangolare di 170° capace di catturare dettagli come placche e segnali stradali sia di giorno che di notte. Il design è sottile e compatto per un'installazione facile, ideale anche per chi la usa per la prima volta. È dotata di un Wi-Fi integrato per il controllo attraverso app, sensore G per la registrazione di emergenza e un monitor di parcheggio 24h con Super Visione Notturna. Supporta schede Micro SD fino a 128 GB.

L'acquisto di questa telecamera per auto rappresenta una scelta sicura per chi desidera qualità e praticità. Grazie alla sua capacità di operare in condizioni di luce scarsa e alla tecnologia G-Sensor che protegge le immagini in caso di incidente, vi offre una sicurezza aggiuntiva durante i vostri viaggi. Il prezzo vantaggioso, di 39,99 euro su Amazon, unito alla facilità di installazione e all'assistenza post-vendita efficace, fa della dash cam di Euki un eccellente investimento per la tranquillità sulla strada.

