Debutta Kia EV6: la nuova berlina elettrica più veloce di Porsche Taycan

Quale vettura elettrica accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e ha una capacità di ricarica di 800 V? Porsche Taycan? Sbagliato! Stiamo parlando della nuova EV6 del marchio coreano che vanta impressionanti caratteristiche capaci di far impallidire anche l’elettrica di Stoccarda.

Nella giornata di ieri, Kia ha svelato nuovi dettagli tecnici sulla EV6, l’elettrica nativa della casa coreana che punta tutto sul design e sulle prestazioni. A differenza dei precedenti modelli, EV6 appare completamente slegata dagli stilemi del marchio offrendo pertanto una soluzione del tutto inedita. La vettura sarà declinata in tre allestimenti denominati EV6, EV6 GT-Line e EV6 GT. L’avvio delle vendite è atteso per la seconda metà dell’anno, mentre le consegne e i prezzi rimangono ancora un mistero.

Tre versioni, con step di potenza compresi tra 170 e 585 CV ed un’autonomia massima di 510 Km nel ciclo WLTP. Basata sulla piattaforma condivisa con Hyundai E-Gmp, Kia EV6 vanta tecnologia di spicco come la ricarica a 800 V che permette di ridurre a circa 20 minuti il tempo necessario per recuperare l’80% di batteria; per i rifornimenti lampo, invece, saranno necessari appena 5 minuti (100 km). In fase di acquisto sarà possibile scegliere tra le varianti da 58 o 77,4 kWh, e tra le configurazioni a due o quattro ruote motrici.

Le versioni previste sono quindi: Standard Range 2WD (170 CV e 350 Nm), Standard Range 4WD (235 CV e 605 Nm), Long Range 2WD (228 CV e 350 Nm) e infine Long Range 4WD (325 CV e 605 Nm). Al vertice della gamma troviamo naturalmente la versione “GT”, caratterizzata da un propulsore da 585 CV e 740 Nm; si tratta di una berlina elettrica che promette numeri da vera sportiva con una velocità massima di 260 km/h e 3,5 secondi per toccare i 100 km/h da fermo.

Sul fronte delle dimensioni, Kia EV6 sarà lunga 4,68 metri con circa 3 metri di passo. Il bagagliaio avrà una capacità variabile tra 520 e 1300 litri, mentre il vano anteriore offrirà dai 20 ai 50 litri aggiuntivi. Gli acquirenti dell’elettrica coreana avranno a disposizione una vasta selezione di assistenti e aiuti alla guida, dal sistema di recupero energia i-Pedal sino agli ADAS di livello 2.