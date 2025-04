Debutta la nuova Audi A6 berlina

La nuova Audi A6 berlina porta sul mercato europeo un'interpretazione contemporanea dell'eleganza tedesca, completando una gamma che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione. Costruita sulla moderna piattaforma Premium Platform Combustion (PPC), la berlina di Ingolstadt si distingue nettamente dalla variante elettrica A6 Sportback e-tron, condividendo con essa solo il nome commerciale. Il costruttore tedesco ha lavorato intensamente sull'aerodinamica, raggiungendo un coefficiente di resistenza di appena 0,23, risultato ottenuto attraverso soluzioni raffinate come lo spoiler integrato e l'attenta definizione del posteriore.

La silhouette della nuova A6 si è allungata rispetto alla generazione precedente, raggiungendo ora i 4,99 metri (+6 cm), mentre larghezza e passo si attestano rispettivamente a 1,88 metri e 2,93 metri. Queste dimensioni generose si traducono in un abitacolo spazioso e in una presenza su strada imponente ma equilibrata, caratterizzata da un'elegante coda a tre volumi con un distintivo pannello LED che attraversa l'intero posteriore.

Tecnologia e comfort: l'abitacolo della nuova generazione

L'interno della berlina tedesca rappresenta l'evoluzione digitale del concetto di lusso secondo Audi. Il sistema MMI Panoramadisplay domina la plancia, articolandosi in tre schermi: il Virtual Cockpit da 11,9 pollici per il conducente, il display centrale dell'infotainment da 14,5 pollici e, come optional, un terzo schermo da 10,9 pollici dedicato al passeggero, che può visualizzare navigazione o contenuti in streaming indipendentemente.

La scelta dei materiali segue la filosofia premium del marchio, con rivestimenti che spaziano dalla microfibra Dinamica alla pelle, passando per tessuti tecnici di alta qualità. Particolarmente caratterizzante è la fascia decorativa "Softwrap" che percorre l'intera larghezza dell'abitacolo, creando un senso di continuità visiva. Nonostante l'attenzione ai dettagli, alcuni elementi potrebbero trasmettere una percezione di solidità inferiore alle aspettative in questa fascia di prezzo.

Sul fronte della praticità, il bagagliaio offre 492 litri di capacità - appena inferiore ai 503 litri della versione Avant - con una larghezza utile di 1.050 mm, sufficiente per accogliere due valigie grandi affiancate. I sedili posteriori, abbattibili in configurazione 40:20:40, aumentano la versatilità, mentre l'apertura del portellone può avvenire anche tramite un sensore di movimento con proiettore integrato.

Benzina e diesel

La gamma motori per il mercato italiano comprende tre propulsori mild hybrid, tutti abbinati al cambio automatico S tronic a 7 rapporti. Si parte con il diesel 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia disponibile sia con trazione anteriore che integrale Quattro. Al vertice si posiziona il benzina 3.0 TFSI V6 da 367 CV e 550 Nm, esclusivamente con trazione integrale. Il costruttore ha già annunciato che in un secondo momento verranno introdotte anche versioni ibride plug-in a benzina e, probabilmente, un diesel sei cilindri.

La produzione della nuova berlina avviene nello stabilimento di Neckarsulm, in Germania, con le prime consegne previste già per l'estate 2024. Gli ordini apriranno nelle prossime settimane con un prezzo di partenza per il mercato italiano fissato a 66.450 euro per la versione base 2.0 TDI a trazione anteriore.

L'allestimento S line conferisce alla berlina un carattere più sportivo, grazie a paraurti specifici, inserti in nero lucido e cerchi dedicati con dimensioni che variano da 19 a 21 pollici. Questi ultimi sono disponibili anche in finitura nera o nella caratteristica versione Tri-Color firmata Audi Sport. La palette cromatica comprende 11 tinte, tra cui spiccano le nuove Mitternachtsgrün (verde mezzanotte), Ascariblau metallizzato e Daytonagrau perla, mentre gli appassionati di escluvità potranno optare per la serie speciale "edition one", che abbina il raffinato colore Madeirabraun all'Exterieurpaket nero e a cerchi da 21 pollici.