DEUS ha svelato ufficialmente la sua prossima hypercar elettrica; conosciuta con il nome di Vayanne, è frutto di una collaborazione tra l’azienda austriaca, Williams Advanced Engineering, e Italdesign. La casa automobilistica prevede che Vayanne produrrà più di 2.200 CV (1.640 kW/2.230 CV) grazie a una piattaforma per veicoli creata da Williams Advanced Engineering, che dovrebbe consentirle di compiere alcune imprese piuttosto impressionanti.

DEUS vuole che l’auto sia in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 1,99 secondi e poi continuare ad accelerare fino a una velocità massima di oltre 400 km/h. In aggiunta alle prestazioni da vera regina dei numeri, il produttore desidera creare una soluzione sfruttabile quasi nella quotidianità come, ad esempio, un muso non completamente rasente a terra, portiere ad apertura classica e una plancia si ricca di comandi ma comunque facilmente gestibile.

La casa automobilistica afferma che le griglie anteriori e posteriori sono state progettate per assomigliare al ciclo infinito, mentre le forme geometriche in tutto il resto del veicolo fanno riferimento alla precisione utilizzata nella progettazione. Gli interni sono in pelle vegana con materiali ecosostenibili, come desidera il mercato nell’ultimo periodo. Un quadro strumenti completamente digitale troneggia sulla plancia e i giochi di luce creano un sofisticato effetto 3D.

Le prime consegne della DEUS Vayanne dovrebbero iniziare nel 2025 e verranno prodotti solo 99 esemplari in tutto il mondo; il prezzo è ancora un mistero ma non ci sorprenderebbe scoprire che possa essere necessari diversi milioni per acquistare questa esclusiva hypercar. Nessuna informazione anche sull’autonomia o sulla dimensione della batteria; alcune precedenti indiscrezioni suggeriscono la presenza di un pacco batterie compreso tra 100 e 160 kWh a seconda del pacchetto selezionato, ma considerate le potenze in campo, difficilmente avremo una percorrenza da berlina.