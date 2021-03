Dopo Audi anche Volkswagen dice basta ai motori endotermici

In una prospettiva che punta inevitabilmente alla progettazione e allo sviluppo di nuovi veicoli a propulsione elettrica, la casa automobilistica Volkswagen si prepara a dire stop allo sviluppo di ulteriori motori endotermici. Ad ufficializzare la nuova decisione del marchio di Wolfsburg di non sviluppare una nuova generazione di motori termici è stato il CEO, Ralf Brandstätter.

L’obiettivo della casa automobilistica tedesca è dunque quello di conformare i motori già esistenti al nuovo standard di emissioni Euro 7. A tal proposito lo stesso Brandstaetter ha ribadito che la società utilizzerà i guadagni delle vendite di veicoli a combustione per successivi investimenti destinati a finanziare le ambiziose strategie di sviluppo elettrico, per una conseguente ottimizzazione dei nuovi veicoli green. Non dimentichiamo infatti che l’azienda produttrice tedesca ha posto tra i suoi principali obiettivi il raggiungimento di oltre il 70% di vendite di veicoli elettrici entro il 2030 in Europa. Altri mercati, come Stati Uniti e Cina, dovrebbero invece giungere entro il 2030 ad una quota di mercato superiore al 50%.

Il produttore di automobili tedesco non è però la prima realtà ad aver annunciato lo stop alla produzione di nuovi motori a combustione interna, dato che tra i protagonisti della nuova transazione spicca la presenza della casa automobilistica Audi: anche l’amministratore delegato della Casa dei quattro anelli, Markus Duesmann, ha recentemente confermato che la sua società porrà fine alla progettazione e allo sviluppo di nuovi motori endotermici.

I recenti piani dell’Unione Europea per uno standard di emissioni Euro 7 ancora più rigoroso rappresentano una grandissima sfida e allo stesso tempo danno pochi vantaggi per l’ambiente. Ecco perché non svilupperemo più nuovi motori a combustione interna ex novo, ma adatteremo gli attuali propulsori alle nuove linee guida sulle emissioni.