DOPPIO SCONTO su questa dash cam: migliora la sicurezza del tuo veicolo oggi stesso!

Se state cercando una dash cam di qualità a un prezzo imbattibile, questa offerta su Amazon fa al caso vostro. La KAWA D6, una dash cam auto 2K 1440P, è disponibile a soli 35,99€, grazie all'attivazione di due coupon sulla pagina del prodotto, che vi permettono di ottenere un sconto complessivo del 60% rispetto al prezzo di listino di 89,99€. Un'occasione imperdibile per migliorare la sicurezza della vostra auto senza spendere una fortuna!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 60% durante il checkout

KAWA D6, chi dovrebbe acquistarla?

La KAWA D6 garantisce una qualità video superiore con una risoluzione 2K 1440P a 30 fps, che cattura ogni dettaglio della strada, inclusi segnali stradali e targhe, con estrema nitidezza. La tecnologia WDR avanzata e il sistema 3DNR assicurano immagini chiare sia di giorno che di notte, rendendola perfetta per ogni condizione di guida.

Grazie al G-Sensor integrato, la dash cam rileva automaticamente eventuali collisioni o incidenti e salva i filmati in un'area protetta, impedendo che vengano sovrascritti. Questo garantisce che le registrazioni cruciali siano sempre disponibili in caso di necessità. Inoltre, la funzione di registrazione in loop permette di mantenere sempre spazio libero sulla scheda di memoria, eliminando automaticamente i video meno recenti (esclusi quelli di emergenza).

Un altro punto di forza della KAWA D6 è il Wi-Fi integrato, che consente di connettersi direttamente all'app KAWA DVR/AUTO per visualizzare e scaricare i video registrati sul proprio smartphone senza dover rimuovere la scheda di memoria. Con un angolo di visione di 145°, questa dash cam offre una copertura ottimale della strada, garantendo una protezione totale durante la guida.

Se desiderate una sorveglianza attiva anche a veicolo spento, la dash cam supporta la sorveglianza del parcheggio 24 ore su 24 (con l'acquisto del kit di cablaggio dedicato, venduto separatamente). Questo significa che la telecamera si attiva automaticamente in caso di urti o movimenti sospetti, proteggendo la vostra auto anche quando non siete presenti.

Con una garanzia di 12 mesi e assistenza rapida entro 24 ore, la dash cam KAWA D6 rappresenta una delle migliori scelte in termini di rapporto qualità-prezzo. Approfittate subito dell'offerta su Amazon e acquistatela a soli 35,99€ prima che il prezzo torni al valore originale! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori dash cam per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon