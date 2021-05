Ducati non pensa all’elettrico, le batterie non sono all’altezza

Il rapporto tra Ducati e il mondo della mobilità elettrica continua a essere un mistero, nonostante il mercato sia ormai già popolato di diversi competitor.

Nel lontano gennaio 2019 il CEO di Ducati, Claudio Domenicali, aveva diffuso una dichiarazione che lasciava poco spazio a dubbi: “il futuro è elettrico”, frase con la quale aveva confermato l’impegno della compagnia in questo ambito. A diversi mesi di distanza però, risulta evidente come Ducati non abbia fatto particolari passi avanti in questo ambito, e fatta eccezione per alcuni scooter o monopattini brandizzati, non sembra esserci nessun progetto relativo a una vera e propria moto elettrica dalle parti di Borgo Panigale.

Il mese scorso la vice presidente vendite e membro del consiglio di Ducati, Francesca Milicia, ha rilasciato una dichiarazione che mette definitivamente a tacere le voci su una possibile moto elettrica nel breve periodo.

“Produrremo una Ducati elettrica a breve? No. Il tipo di moto che produciamo oggi non può essere riprodotta in forma elettrica, in quanto non si potrebbe garantire il piacere di guida, l’autonomia e il peso che i clienti Ducati si aspettano dalle nostre moto.”

Secondo quanto afferma lo stesso Domenicali in una dichiarazione di poche ore fa, il problema principale sarebbe la batteria: le tecnologie attuali non permettono alla compagnia di realizzare una moto sufficientemente leggera, veloce e con sufficiente autonomia per soddisfare la clientela, e per sperare di vedere una Ducati elettrica bisognerà attendere che le batterie facciano ulteriori passi avanti a livello di tecnologia, per esempio attendendo la diffusione di batterie allo stato solido.

Coloro che sono in cerca di una moto elettrica ad alte prestazioni, ad oggi, non possono far altro che affidarsi all’offerta di Energica Motors, azienda italiana che è riuscita a realizzare moto da più di 200 km di autonomia nell’utilizzo misto sfruttando una batteria da 21.5 kWh.

La Energica Evo, pur pesando circa 50 kg in più rispetto a una Ducati Panigale V4, riesce a scattare da 0 a 100 km/h in appena 2.6 secondi, mentre la Panigale V4 ne impiega 3.5.