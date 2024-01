Sconto del 40% su questo monopattino elettrico Ducati!

Muoversi in città, specie nelle più grandi del nostro paese, è spesso molto difficile e complicato e, per questo, molti si rivolgono al mercato della mobilità green dove, tra bici e monopattini, ormai c'è spazio per tante opzioni per la micromobilità veloce, oltre che attenta all'ambiente. Ebbene, se anche voi siete direzionati verso l'acquisto di un ottimo monopattino, che sia elettrico, resistente e di qualità, allora il nostro suggerimento è di dare un'occhiata all'offerta che Amazon sta dedicando allo splendido Ducati PRO-I Evo, un monopattino elettrico di pregevole qualità, venduto oggi al prezzo speciale di soli 299,90€, e dunque scontato del 40% rispetto agli originali 499 euro!

Ducati PRO-I Evo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ducati PRO-I Evo è la scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di un monopattino elettrico resistente, ben progettato e che permetta di muoversi agilmente (e velocemente) in città. Parliamo, infatti, di un mezzo progettato ad arte, come da tradizione per Ducati, che ha alle spalle - come saprete - una lunga tradizione dedicata alle 2 ruote, anche se qui configurate in un modo decisamente diverso da quello a cui siamo stati abituati.

Parliamo di un mezzo leggero, maneggevole e sicuro, con un peso di soli 12 kg, e un sistema di chiusura facile e rapido, che vi permetterà di riporlo velocemente, sia in casa che in ufficio. Inoltre, questo specifico modello, a differenza di molti altri disponibili sul mercato, è anche dotato di una app integrata, disponibile sia per iOS che per Android, che vi permetterà di monitorare le prestazioni del vostro mezzo, con tanto di informazioni sulla batteria e relativa carica.

Euipaggiato con un motore brushless da 350 W per prestazioni scattanti, questo monopattino targato Ducati è un must non solo in termini di velocità, ma anche di sicurezza, grazie ad una serie di attenzioni utili a rendere la vostra guida più confortevole, come: un sistema di freni doppio, con leva anteriore e posteriore, per assicurare la massima sicurezza e tenuta di strada; ruote con pneumatici da 8,5"; indicatori di direzione e luci LED per una sicura guida serale e notturna.

Insomma: un mezzo resistente, saldo su strada, veloce e, soprattutto, sicuro, che grazie ad Amazon potrà essere vostro con uno sconto di ben 200 euro, che non sono affatto pochi per un prodotto del genere, specie oggi che i prezzi dei monopattini elettrici sono alle stelle!

