È questa la Ferrari Roma Spider più bella del mondo?

La Ferrari ha presentato una Roma Spider unica, realizzata dalla divisione Tailor Made, presso il Museo Enzo Ferrari di Modena. L'esemplare, esposto fino a febbraio 2025 nella mostra "Ferrari One of a Kind", è stato creato per mostrare le possibilità di personalizzazione offerte dal laboratorio di Maranello.

Questa Roma Spider introduce una nuova tecnica di laseratura dei componenti in alluminio della scocca, utilizzata per lo scudetto sul parafango anteriore e per arricchire il design del cofano con la rosa dei venti e le coordinate di Maranello. L'alluminio riciclato viene poi impiegato per alcuni componenti del V8 biturbo da 620 CV, riducendo così gli sprechi.

L'auto mostra l'impegno di Ferrari anche verso la sostenibilità.

Gli interni dell'auto presentano materiali eco-sostenibili come pelle nappa senza cromo e legnami di origine controllata. Il tunnel centrale incorpora componenti realizzati con sabbia riciclata dalla fonderia di Maranello, mentre le cuciture dei sedili utilizzano filato ottenuto dal riciclo di pneumatici.

Collaborazione con Montblanc

Ferrari ha continuato la partnership con Montblanc, che ha creato un'edizione speciale della stilografica Meisterstück nel colore Oro Mida, lo stesso della carrozzeria. La penna presenta un pennino in oro massiccio Au750 lavorato a mano e rivestito in platino, accompagnata da un taccuino realizzato con la stessa pelle dei sedili dell'auto.

Questa Roma Spider unica rappresenta l'apice delle capacità di personalizzazione di Ferrari, combinando tecnologie innovative, materiali sostenibili e collaborazioni di prestigio per creare un'automobile veramente esclusiva.