Ecco come avere un anno di Supercharger gratis con Tesla

Tesla lancia una nuova promozione per la Model Y, offrendo un anno di ricariche gratuite presso la rete Supercharger. L'offerta è valida per chi ordina l'auto entro il 15 dicembre e la ritira entro il 31 dicembre 2024.

La promozione si applica ai veicoli nuovi in pronta consegna ed è cumulabile con altre offerte in corso, come tassi di interesse agevolati o crediti per referral. Il beneficio è legato al numero di telaio dell'auto e al nominativo del primo conducente, non essendo trasferibile in caso di vendita o ad altri veicoli.

Questa mossa di Tesla mira a incentivare ulteriormente le vendite della Model Y, già leader di mercato nel segmento delle SUV elettriche. L'offerta di ricariche gratuite potrebbe rappresentare un notevole risparmio per i proprietari, rendendo l'acquisto di un veicolo elettrico ancora più attraente.

È importante notare che durante le ricariche gratuite, le tariffe di occupazione e gli addebiti legati alla Fair Use Policy dei Supercharger rimarranno comunque attivi.