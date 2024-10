Ecco come Hyundai vuole conquistare il mercato cinese

Hyundai ha annunciato una nuova strategia per riconquistare quote di mercato in Cina, puntando sul lancio di veicoli elettrici progettati e prodotti appositamente per il mercato locale. L'obiettivo è contrastare il calo delle vendite registrato negli ultimi anni nel più grande mercato automobilistico mondiale.

La mossa di Hyundai arriva in risposta alla rapida crescita delle vendite di veicoli elettrici in Cina, che a settembre hanno superato per il secondo mese consecutivo quelle dei veicoli a combustione interna, raggiungendo una quota del 51,8%. Mentre i costruttori cinesi hanno beneficiato di questo trend, i marchi stranieri come Hyundai hanno visto le proprie quote di mercato ridursi in modo significativo.

Per invertire questa tendenza, Hyundai ha reso indipendente il suo centro di Ricerca e Sviluppo di Shanghai, denominato Hyundai Motor China Advanced Tech and R&D. Da questa struttura saranno sviluppati i nuovi modelli elettrici pensati espressamente per soddisfare le esigenze e i gusti degli automobilisti cinesi.

In Cina l'elettrico vola a discapito dei veicoli termici.

Il primo veicolo frutto di questa strategia sarà lanciato nel 2025 e sarà venduto esclusivamente in Cina. Hyundai promette un design innovativo e tecnologie all'avanguardia, puntando allo stesso tempo su un prezzo competitivo grazie alla produzione locale e a una rete di fornitori cinesi.

Questa mossa si inserisce in un contesto di forte crescita del mercato dei veicoli elettrici in Cina. Secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), a settembre sono stati venduti 1,29 milioni di veicoli elettrici o a basse emissioni, con un incremento del 42% rispetto allo stesso mese del 2023.

La sfida per Hyundai sarà quella di competere con i costruttori locali, che dominano il mercato delle auto elettriche economiche. Con questa nuova strategia, Hyundai punta a risollevare la propria quota di mercato in Cina, attualmente ferma all'1,2%, e a invertire il trend negativo iniziato nel 2017. Il successo di questa operazione potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del marchio coreano nel più importante mercato automobilistico mondiale.