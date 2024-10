Ecco la ricetta di Hyundai per costruire auto elettriche economiche

Hyundai intensifica gli sforzi per produrre auto elettriche economiche grazie a innovative batterie al litio-ferro-fosfato (LFP). Il gruppo coreano punta a realizzare accumulatori con una densità energetica di circa 300 Wh/kg, superando le attuali batterie agli ioni di litio che si attestano intorno ai 250 Wh/kg.

Questa tecnologia promette di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche, rendendole più accessibili e performanti. Le nuove batterie LFP di Hyundai non solo conterrebbero più energia a parità di spazio, ma sarebbero anche meno costose da produrre e potrebbero essere realizzate in dimensioni più compatte, con evidenti vantaggi economici e di efficienza.

La Cina domina il mercato mondiale delle batterie.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, Hyundai sta collaborando con importanti produttori coreani come LG Energy Solution, Samsung SDI e SK On. Questa sinergia nazionale mira a ridurre la dipendenza dai grandi produttori cinesi di batterie come CATL e BYD, che attualmente dominano il mercato globale con una quota superiore al 50%.

Il CEO di Hyundai Motor, Chang Jae-hoon, ha stanziato circa 7 miliardi di euro per lo sviluppo di batterie di nuova generazione, incluse quelle allo stato solido e LFP. Inoltre, l'azienda ha avviato un progetto di ricerca con EcoPro BM, specializzata nella produzione di materiali catodici.

Obiettivi ambiziosi per il 2025

Hyundai punta a produrre la batteria LFP ad alta densità già nel 2025. Questo potrebbe portare all'introduzione di versioni più economiche ed efficienti dei modelli elettrici del gruppo, come le Ioniq 5 e 6, la Kia EV6 e la nuova Inster.

Se realizzato, questo progetto potrebbe segnare un importante passo avanti nella diffusione della mobilità elettrica, rendendo le auto a zero emissioni più competitive e accessibili a un pubblico più ampio. La sfida di Hyundai è quella di superare le prestazioni attuali delle batterie LFP cinesi, che hanno una densità energetica di circa 200 Wh/kg.

L'impegno di Hyundai nel campo delle batterie LFP ad alta densità rappresenta un esempio significativo di come l'innovazione tecnologica possa accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile, combinando prestazioni elevate e costi contenuti.