Hyundai Inster è la futura elettrica da 25mila euro, perfetta per la città

L'attesa è quasi terminata per la nuova e intrigante aggiunta alla gamma di veicoli elettrici, la Hyundai Inster. Piccola e tascabile con una lunghezza di circa 3,8 metri, questa auto di segmento A promette prestazioni notevoli nonostante le sue dimensioni compatte. Il suo debutto è fissato per fine giugno, quando verrà presentata al pubblico durante il Busan International Mobility Show.

Questa nuova vettura elettrica, con una denominazione che unisce le parole intimate e innovative, prende le distanze dal modello coreano Casper, da cui deriva, presentando non poche innovazioni. Tra queste, il design si distingue con elementi moderni come la fanaleria pixelata, carica di personalità e in linea con le ultime tendenze di design di Hyundai. Inoltre, a differenza della Casper che misura 3,6 metri, la Inster è stata allungata di circa 20 centimetri per ospitare al meglio le batterie necessarie alla sua alimentazione elettrica, migliorando quindi anche l'abitabilità interna.

Per quanto riguarda il powertrain, la Hyundai Inster sarà equipaggiata con un motore elettrico posizionato all'anteriore. Le versioni disponibili avranno capacità di batteria variabili, con la versione entry level che prevede una batteria di 40 kWh. Tuttavia, per chi è alla ricerca di maggior autonomia, la versione con batteria più capiente garantirà fino a 355 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, un dato che si riferisce specificamente all'uso urbano della vettura.

La sicurezza non è stata trascurata: la Inster vanta caratteristiche di sicurezza di livello 2, con sistemi di assistenza alla guida tipici di veicoli di segmento superiore, assicurando così tranquillità sia in città che in viaggio. La concorrenza, rappresentata da modelli come la Dacia Spring, la Citroen e-C3, e varianti della Renault 5 elettrica, dovrà fare i conti con questo nuovo e competitivo prodotto coreano. Offrendo un punto di ingresso al mercato con un prezzo intorno ai 25 mila euro, Hyundai si configura come un forte rivale nel mercato delle elettriche accessibili.

L'elettrificazione sta portando grandi cambiamenti nel segmento delle super utilitarie, un settore un tempo dominato da motorizzazioni tradizionali a combustione interna e ora sempre più orientato verso un futuro sostenibile. Con la Hyundai Inster, il colosso di Seul sottolinea la sua capacità di innovare e ridefinire le regole del gioco, dimostrando che anche le piccole dimensioni possono offrire grandi prestazioni e rispetto per l'ambiente.