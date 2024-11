Questi sono i prezzi della Hyundai Inster in Italia (costa meno di 25 mila euro)

Hyundai ha lanciato in Italia il suo nuovo modello completamente elettrico, denominato Inster, un crossover da città lungo 3,82 metri, dotato di un design moderno e tecnologia avanzata. Disponibile in due versioni di motore, da 97 CV e 115 CV, e con autonomie rispettive di 327 km e 370 km nel ciclo WLTP, l'Inster mira a soddisfare diverse esigenze di mobilità urbana.

Il modello base, con motore da 97 CV in allestimento Xtech, ha un prezzo di partenza di 24.900 euro, ed è equipaggiato con una batteria di 42 kWh, cerchi in acciaio da 15 pollici, illuminazione a LED, retrocamera, sensori di parcheggio, climatizzatore automatico, e un sistema infotainment su due schermi da 10,25 pollici. La versione da 115 CV, che parte da 26.650 euro, offre una batteria più grande da 49 kWh e optional come cerchi da 17 pollici che portano l'autonomia fino a 360 km, rispetto ai 370 km con i cerchi standard da 15 pollici.

L'allestimento superiore, Xclass, disponibile solamente per il modello da 115 CV al prezzo di 28.650 euro, aggiunge cerchi in lega, vetri oscurati, barre al tetto, indicatori di direzione integrati negli specchietti, luci a LED posteriori, sensori di parcheggio anteriori, bracciolo per il guidatore e sedili posteriori scorrevoli. Completano l'offerta il caricatore wireless per smartphone e una presa USB posteriore.

Il debutto della Hyundai Inster è accompagnato dalla promozione "Be the First", che offre condizioni vantaggiose per i primi acquirenti, inclusa la possibilità di preordinare il veicolo con un acconto di 250 euro rimborsabili e bloccare il prezzo e le condizioni del finanziamento. L'offerta prevede anche un voucher del valore di 500 euro per un anno di ricariche gratuite (circa 5.000 km) attraverso il servizio Charge myHyundai. La formula di finanziamento Hyundai Plus propone rate mensili a partire da 169 euro, con un anticipo di 7.910 euro e un valore futuro garantito di 14.657,50 euro per la versione Xtech da 49 kWh.

Hyundai, una delle compagnie automobilistiche più proattive nel settore delle EV, ha fatto notevoli progressi con il lancio di varie auto elettriche, culminando recentemente con il modello Inster, un crossover urbano che combina tecnologia e sostenibilità.

In un mondo dove la sostenibilità è diventata imperativa, aziende come Hyundai stanno adattando i loro modelli di business per non solo sopravvivere, ma prosperare. L'Inster è solo l'ultima iterazione di una lunga tradizione di innovazione.

Con il continuo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e il miglioramento della tecnologia delle batterie, il futuro dei veicoli elettrici appare luminoso. Per gli appassionati di storia e tecnologia, questi sono tempi affascinanti, testimonianti di una specie di rivoluzione industriale, il cui impatto potrebbe essere paragonato a quello dell'invenzione della stampa a caratteri mobili o della macchina a vapore.